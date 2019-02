Diretta gigante Bansko/ Streaming video e tv: Kristoffersen sfida Hirscher

La diretta del gigante di Bansko caratterizza oggi, domenica 24 febbraio 2019, la Coppa del Mondo di sci che completa un lungo weekend del Circo Bianco sulle nevi della località bulgara, dove gli uomini tornano dopo sette anni di assenza. Parlando di gigante, è naturale mettere in copertina Henrik Kristoffersen e Marcel Hirscher: il norvegese, dopo tanti piazzamenti, è riuscito finalmente a battere l’austriaco proprio nell’occasione più importante, cioè nel gigante dei Mondiali di Are che comunque ad Hirscher hanno portato quest’argento e anche l’oro in gigante. La stagione però globalmente è stata ancora una volta dominata dall’austriaco, dunque a Bansko Hirscher potrebbe fare un ulteriore passo avanti verso la Coppa di gigante. Si annuncia un finale di stagione ancora molto significativo, dunque adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Bansko.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI BANSKO

La diretta della prima manche del gigante di Bansko avrà inizio alle ore 9.30 italiane (le 10.30 locali), quando prenderà il via il primo atleta al cancelletto di partenza, mentre la seconda manche è fissata alle nostre ore 12.30, cioè le 13.30 in Bulgaria. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Bulgaria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE BANSKO: FAVORITI E AZZURRI

Abbiamo già citato Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen come i due principali protagonisti attesi nel gigante di Bansko, senza naturalmente dimenticare il francese Alexis Pinturault, che completa il terzetto degli sciatori che in questo momento sono in modo evidente i più forti in gigante – è stato dunque piacevole vedere ai Mondiali di Are proprio loro tre sul podio, perché la rassegna iridata ha fotografato in modo corretto i rapporti di forza, pur con una piccola sorpresa per la vittoria di Kristoffersen che, come abbiamo già accennato, dopo tanti piazzamenti si è preso la sospirata vittoria proprio nel gigante più importante dell’anno. Hirscher però resta il punto di riferimento, come dimostrano le nette vittorie ottenute dall’austriaco sulla Gran Risa in Alta Badia e sulla Chuenisbärgli di Adelboden, cioè i due giganti più belli dal punto di vista tecnico e più ambiti nella stagione di Coppa del Mondo. Se questi sono i tre principali favoriti per la vittoria e i piazzamenti sul podio, non mancano comunque tanti possibili outsider, con citazione d’obbligo quanto meno per lo sloveno Zan Kranjec che, vincendo a Saalbach, si è imposto nell’unico gigante sfuggito a Hirscher in Coppa durante la stagione. Quanto all’Italia, quest’anno in gigante abbiamo ottenuto alcuni buoni piazzamenti, tuttavia mai sul podio finora. A Luca De Aliprandini manca sempre qualcosa per fare il definitivo salto di qualità, poi ci sono su discreti livelli Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti che possono puntare a piazzamenti di buon livello e non sono mancati guizzi come quello di Simon Maurberger ad Adelboden e di Andrea Ballerin a Saalbach, tuttavia va detto che la lotta per il podio appare piuttosto lontana per gli azzurri in questo momento.



