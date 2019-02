Diretta Italia Irlanda/ Streaming video Dmax: missione impossibile? (rugby 6 Nazioni)

Italia Irlanda, diretta dall’arbitro neozelandese Glen Jackson, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio, per la terza giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby. Appuntamento allo stadio Olimpico di Roma per una partita che ancora una volta purtroppo appare difficilissima per gli azzurri, anche quest’anno principali indiziati per l’ultimo posto in classifica. Le prime due giornate ci hanno portato al debutto una sconfitta in Scozia, contro una Nazionale che negli ultimi anni ha fatto quel salto di qualità che invece continua a mancare all’Italia, e poi il ko casalingo contro il Galles, al termine di una partita comunque più che dignitosa ma chiusa pur sempre con un passivo di 11 punti che ci ha impedito anche solo di prendere il punto bonus. Per di più, oggi all’Olimpico arriverà l’Irlanda, che negli ultimi anni ha fatto cose splendide: la vittoria nel 6 Nazioni dell’anno scorso con tanto di Grande Slam (vittoria in tutte le partite) oppure due successi contro gli All Blacks dal 2016 ad oggi, tanto per fare qualche esempio. In questa edizione una sconfitta con l’Inghilterra e una vittoria in Scozia, i verdi oggi devono vincere per rimanere in corsa per il titolo. Felici di essere smentiti, ma la sensazione è che anche oggi in Italia Irlanda lo scenario più probabile per gli azzurri sarà una sconfitta, possibilmente onorevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA IRLANDA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Italia Irlanda in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Italia Irlanda sarà un altro test difficilissimo per la Nazionale italiana di rugby guidata dal commissario tecnico Conor O’Shea. Come abbiamo già accennato, la partita di due settimane fa contro il Galles ha portato delle indicazioni positive, perché l’Italia è sempre rimasta in partita e ha pareggiato il conto delle mete (due per parte), ma ha comunque inseguito per tutta la partita – il Galles è passato in vantaggio già al secondo minuto – e non ha portato a casa nemmeno il punto bonus. Come accennato, l’Irlanda non sarà avversario più facile, anzi potenzialmente può essere ancora peggiore, pur con il passo falso al debutto contro l’Inghilterra che ha impedito ai verdi già dalla prima giornata di inseguire un nuovo Grande Slam. L’Irlanda è comunque in corsa per vincere il 6 Nazioni e naturalmente non può concedersi passi falsi in quella che è logicamente per loro una partita da vincere, possibilmente anche con il punto bonus per le mete segnate che a fine torneo potrebbe fare comodo. C’è da sperare che i recenti segnali di crescita mostrati a livello di club, in particolare dal Benetton, possano prima o poi far sentire i loro benefici effetti anche per la Nazionale, ma il gap che ci separa dalle squadre britanniche resta ampio, probabilmente troppo al momento per questa Italia. Servirà l’impresa, scendere in campo sentendosi già battuti naturalmente non servirebbe a nulla, dunque provarci è un dovere, sospinti dal pubblico dell’Olimpico, anche se forse sarà la sfida contro la Francia quella che potrebbe dare un senso al nostro 6 Nazioni.



