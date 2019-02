Diretta Juve Stabia Reggina/ Streaming video e tv: capolista cerca un gol (Serie C)

Juve Stabia Reggina verrà diretta dal signor Francesco Meraviglia: nella ventottesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 questa partita del girone C si gioca domenica 24 febbraio alle ore 15:00, con orario anticipato rispetto al primo comunicato che poneva la sfida in serata. Gara sentita, con la capolista a caccia di punti: in questo torneo i gialloblu non hanno ancora perso, ma sono reduci da un doppio 0-0 e hanno pareggiato quattro volte nelle ultime otto uscite. Il ruolino di marcia continua a essere impressionante, ma rispetto all’inizio della stagione le Vespe segnano meno e hanno visto il Trapani avvicinarsi a 4 punti, sia pure con una partita in più rispetto a loro. Quello che funziona, e anche bene, è la difesa: i gialloblu non subiscono gol da ben 707 minuti e hanno la porta inviolata nel 2019. La Reggina continua a lottare per il quinto posto, ma è in calo: ha vinto una sola volta nelle ultime cinque, non ha segnato nelle due uscite più recenti e domenica scorsa è caduta sul campo della Virtus Francavilla, certamente non il risultato sperato dopo il pareggio interno contro il Potenza. Staremo dunque a vedere quello che succederà tra poche ore nella diretta di Juve Stabia Reggina; intanto possiamo andare a valutare in che modo le due squadre si disporranno sul terreno di gioco del Romeo Menti, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Juve Stabia Reggina: come sempre il campionato di Serie C è trasmesso in esclusiva – con l’eccezione di qualche partita – sul portale elevesports.it, che per la quinta stagione fornisce le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio – gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno – oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso; per accedere alle immagini avrete naturalmente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA REGGINA

Per Juve Stabia Reggina Fabio Caserta deve rinunciare allo squalificato Troest: sarà Dumancic a prenderne il posto, con Marzorati confermato davanti a Branduani e Vitiello e Allievi che agiranno sulle corsie. A centrocampo capitan Mastalli sarà una delle due mezzali; dall’altra parte del campo spazio a Luigi Viola, a dettare i tempi dell’azione pronto Vicente anche se Mezavilla reclama spazio. Per ritrovare il gol perduto nel tridente offensivo potrebbe tornare El Ouazni, che può sfilare la maglia a uno tra Melara e Canotto; assente Conson nella Reggina e dunque al centro della difesa – in coppia con Gasparetto – tocca a Solini o Redolfi, mentre in porta andrà Confente e sugli esterni bassi vedremo Kirwan e Seminara. Il modulo è speculare a quello della capolista: De Falco playmaker stretto tra Bellomo e Franchini che può tornare titolare, Tassi contende un posto a Baclet come prima punta mentre sulle fasce viaggiano verso la conferma Sandomenico e Strambelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente sono le Vespe ad avere il vantaggio nel pronostico per Juve Stabia Reggina: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 che identifica la loro vittoria porta in dote un guadagno di 1,60 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 5,75 che è stato assegnato all’eventualità del successo esterno (segno 2) mentre l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, corrisponde ad una vincita pari a 3,45 volte la cifra investita con questo bookmaker.



