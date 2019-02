Diretta Livorno Venezia/ Streaming video DAZN: le scelte di Breda e Zenga (Serie B)

Livorno Venezia, diretta dall’arbitro Ghersini domenica 24 febbraio 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Labronici reduci da una bruciante sconfitta, da 0-2 a 3-2, sul campo del Lecce, partita che ha lasciato anche pesanti strascichi sul piano delle squalifiche. Resta quartultima in classifica la formazione amaranto, con cinque punti di distacco dalla salvezza diretta e la prospettiva dei play out come possibilità più concreta per centrare la salvezza. Il Venezia dal canto suo non è in un momento brillante, ultima sfida di campionato per i lagunari disputata lo scorso 11 febbraio proprio contro il Lecce, un 1-1 che ha mosso la classifica e tiene al momento i veneti lontani cinque lunghezze dai play out, con i play off che al contrario dell’anno scorso sembrano invece una prospettiva lontana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Livorno-Venezia non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay del satellite o del digitale terrestre. La partita sarà un esclusiva per gli abbonati DAZN, che potranno vedere la diretta streaming video via internet su supporti come smart tv e console, o dispositivi mobili, scaricando l’applicazione dedicata, come smartphone o tablet o anche su pc.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO VENEZIA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa labronici schiereranno Mazzoni tra i pali e una difesa a tre con lo sloveno Boben, Gonnelli e il croato Bogdan titolari. A centrocampo Rocca e Luci saranno i centrali, mentre il polacco Kupisz a destra ed Eguelfi a sinistra saranno gli esterni laterali. In attacco spazio al montenegrino Raicevic, a Giannetti e a Salzano, mentre mancheranno per squalifica Diamanti e Fazzi, espulsi nel match di Lecce. Risponderà il Venezia con Vicario in porta e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Bruscagin, Modolo, Fornasier e Garofalo. A centrocampo Bentivoglio sarà affiancato da Segre e Pinato, mentre Citro si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo formato da Lombardi e da Bocalon.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Livorno allenato da Roberto Breda giocherà col 3-4-3, mentre il modulo di partenza scelto dal mister del Venezia, Walter Zenga, sarà il 4-3-1-2. All’andata allo stadio Pierluigi Penzo le due squadre hanno chiuso sull’1-1 con vantaggio di Diamanti su rigore e pari dei lagunari segnato da Citro. Pari senza reti nell’ultimo precedente disputato a Livorno tra le due squadre, sempre in Serie B, datato 23 novembre 2003.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Livorno per la conquista dei tre punti in casa contro il Venezia. Vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bet365 propone invece a 3.40 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.60 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.45 da Bet365.



