Diretta Potenza Sicula Leonzio/ Streaming video e tv: squadre in forma (Serie C)

Potenza Sicula Leonzio sarà diretta dal signor Alessandro Meleleo e, alle ore 16:30 di domenica 24 febbraio, si gioca per la ventottesima giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019. Anche se tra le due squadre ci sono attualmente cinque posizioni di classifica, questa è una sfida diretta per i playoff: infatti i lucani, ottavi, hanno 35 punti contro i 31 dei siciliani che sono tredicesimi, ma che con una vittoria potrebbero scavalcare tante avversarie e portarsi nella Top Ten della graduatoria. La lotta alla salvezza è ormai archiviata, sicuramente ha chiuso i conti il Potenza che non perde da sei partite, ha ottenuto 10 punti in questa striscia e ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime gare, con il 2-0 al Siracusa l’imbattibilità casalinga ha raggiunto i 342 minuti. Momento dunque positivo per la neopromossa della Basilicata, ma anche per la Sicula Leonzio che, dopo aver perso due partite consecutive e aver centrato 4 punti in altrettante gare, è tornata al successo sfruttando il doppio turno casalingo e battendo prima il Bisceglie e poi la più quotata Vibonese, esaltando il pubblico dell’Angelino Nobile (oggi conosciuto come Sicula Trasporti Stadium) e tornando appunto a correre per i playoff. Ora vedremo quale delle due squadre proseguirà nel suo momento d’oro: la diretta di Potenza Sicula Leonzio si gioca tra poche ore, intanto possiamo analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Potenza Sicula Leonzio: come sempre il campionato di Serie C è trasmesso in esclusiva – con l’eccezione di qualche partita – sul portale elevesports.it, che per la quinta stagione fornisce le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio – gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno – oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso; per accedere alle immagini avrete naturalmente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA SICULA LEONZIO

Buone notizie per Giuseppe Raffaele: in Potenza Sicula Leonzio torna Carlos França dopo due giornate di squalifica, e dunque sarà lui a fare coppia con Lescano nel reparto offensivo con Coccia e Sepe che agiranno sugli esterni ma posizionandosi a centrocampo nel 3-5-2 previsto dall’allenatore. Con Piccinini in cabina di regia ecco Dettori e Manuel Ricci giostrare sulle mezzali; la difesa ovviamente resta la stessa con Emerson, Giosa e Sales a protezione dell’estremo difensore Breza. Vincenzo Torrente conferma la Sicula Leonzio che ha battuto la Vibonese, schierata con un albero di Natale nel quale Miracoli è il riferimento avanzato mentre Megelaitis fa il perno centrale in mediana, coperto da Gianluca Esposito e Marano in qualità di interni. I due trequartisti a supporto del centravanti saranno Rossetti e Gammone, in difesa invece Laezza e Aquilanti si dispongono al centro con Andrea De Rossi e Squillace da terzini, in porta giocherà Pane.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Potenza Sicula Leonzio indicano nella squadra di casa quella favorita: i lucani infatti sono accompagnati da un valore di 1,70 per la loro vittoria identificata dal segno 1, mentre per il successo esterno dei siciliani arriviamo a una quota di 5,00 volte la posta (segno 2) e l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare 3,35 volte quello che avrete deciso di investire con questo bookmaker.



