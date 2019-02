Diretta Pro Vercelli Pisa/ Streaming video e tv: grande classica al Piola (Serie C)

Pro Vercelli Pisa, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione Aia di Molfetta, sarà una grande classica che, allo stadio Silvio Piola di Vercelli, nobiliterà il programma della ventottesima giornata del girone A di Serie C. Appuntamento alle ore 14.30 oggi pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, per una partita tra due formazioni che hanno scritto la storia del calcio: oggi Pro Vercelli Pisa è “solo” una partita di Serie C ma i temi d’interesse comunque non mancheranno. Gli obiettivi più ambizioni sono sicuramente quelli dei padroni di casa della Pro Vercelli, che fanno parte di un terzetto di squadre al secondo posto con 46 punti: domenica scorsa i piemontesi hanno vinto sul campo del Pontedera e possono puntare in altissimo, anche se i tanti recuperi ancora da disputare in questo girone rende difficile un’analisi completa della situazione. Il Pisa, a sua volta reduce da una vittoria contro il Gozzano, ha invece 39 punti e dunque non culla sogni di gloria, ma non dovrebbe comunque avere problemi a raggiungere i playoff, che sarebbero naturalmente ancora più vicini in caso di un colpaccio oggi pomeriggio al Piola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Vercelli Pisa; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PISA

Vediamo adesso cosa ci riservano le probabili formazioni di Pro Vercelli Pisa. Per i piemontesi di mister Vito Grieco disegniamo il 4-4-1-1 con Berra, Milesi, Crescenzi e Mammarella a comporre la linea difensiva davanti al portiere Nobile; a centrocampo i possibili titolari sono invece Germano, Bellemo, Schiavon e Azzi, infine ecco Gatto ad agire da trequartista alle spalle della prima punta Morra. La replica del Pisa allenato da Luca D’Angelo dovrebbe invece affidarsi al 4-3-1-2 con Gori in porta; davanti a lui Birindelli, De Vitis, Buschiazzo e Lisi nella retroguardia a quattro; ecco poi il terzetto di centrocampo con Verna, Gucher e Marin, mentre Minesso agirà sulla trequarti, alle spalle della coppia d’attacco formata da Pesenti e Masucci.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Pro Vercelli Pisa, almeno secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai, appare indiscutibilmente favorevole ai padroni di casa al Piola: il segno 1 è infatti quotato appena a 1,83, mentre con il segno 2 per il successo esterno del Pisa si arriva a quota 4,50. Livello intermedio infine per il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,15 volte la posta in palio.



