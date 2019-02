Diretta Rende Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: pugliesi favoriti! (Serie C)

Rende Virtus Francavilla, che sarà diretta dal signor Marco Ricci, è una delle partite che rientrano nel quadro della ventottesima giornata per il campionato di Serie C 2018-2019: al Marco Lorenzon per il girone C siamo in campo alle ore 14:30 di domenica 24 febbraio. Momento positivo per i pugliesi, che domenica scorsa hanno coronato la loro rincorsa entrando in zona playoff a scapito degli stessi avversari odierni: la vittoria sulla Reggina è stata la quinta nelle ultime sette partite, con una difesa che in questo periodo ha incassato solo due gol e non è mai stata battuta nelle vittorie. Di più: le reti subite dalla Virtus Francavilla sono tre in un periodo di dieci gare che ha portato in dote 20 punti, un passo assolutamente da prime posizioni della classifica che ora dovrà essere confermato nell’ultima parte della stagione regolare. Continua invece la crisi del Rende, incapace di rialzarsi: è difficile pensare che i calabresi siano stati secondi in classifica per oltre un mese e abbiano mantenuto la Top 5 del girone fino a gennaio inoltrato. La vittoria manca da metà dicembre, ci sono sette sconfitte nelle ultime otto e il beffardo ko di Bisceglie ha acuito il momento nero di una realtà che adesso rischia davvero di rimanere fuori dai playoff. Servirà immediato riscatto e potrebbe arrivare nella diretta di Rende Virtus Francavilla, di cui intanto andiamo a presentare le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rende Virtus Francavilla: come sempre il campionato di Serie C è trasmesso in esclusiva – con l’eccezione di qualche partita – sul portale elevesports.it, che per la quinta stagione fornisce le gare di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio – gratuito per chi lo rinnovasse dallo scorso anno – oppure acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fisso; per accedere alle immagini avrete naturalmente bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE VIRTUS FRANCAVILLA

In Rende Virtus Francavilla i calabresi si dispongono con il 3-5-2: conferma per Actis Goretta davanti ma al suo fianco potrebbe tornare utile Rossini, cerca posto Laaribi sulla mezzala sinistra con capitan Franco e Brignoli che dunque rischiano una maglia da titolare. Sulle corsie laterali Blaze e Leveque si candidano, ma Viteritti e Giannotti restano comunque favoriti; in difesa Maddaloni giocherà davanti al portiere Borsellini con Sabato e Minelli che agiranno ai suoi lati. Pesa nella Virtus Francavilla la squalifica di Sarao, sette gol in campionato e match winner domenica scorsa: dovrebbe essere Corado a sostituirlo, piazzandosi al fianco di capitan Partipilo in un 3-5-2 che prevede Puntoriere e Nunzella sulle corsie laterali, con Pastore a dettare i ritmi del gioco e due mezzali offensive come Folorunsho e Vrdoljak. Nordi sarà il portiere con Pino, Caporale e Marino che formeranno la linea difensiva.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra favorita in Rende Virtus Francavilla è quella di casa, nonostante l’andamento: infatti il segno 1 per la vittoria dei calabresi vi farebbe guadagnare 2,25 volte la somma messa sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 2,95 per il segno X che regola l’ipotesi del pareggio e a una vincita corrispondente a 3,35 volte la cifra investita con il segno 2, eventualità sulla quale scommettere per il successo esterno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA