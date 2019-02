Diretta Verona Milano/ Streaming video Rai: sfida in ottica playoff (Volley Serie A1)

Verona Milano sarà diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Daniele Rapisarda: alle ore 18:00 di domenica 24 febbraio la partita dell’AGSM Forum si gioca per la 22^ giornata nel campionato di SuperLega 2018-2019, la Serie A1 di volley maschile giunta dunque al nono turno nel girone di ritorno. Al momento la situazione di classifica vede entrambe le squadre qualificate ai playoff, con una differenza sostanziale: la Revivre Axopower ha già il pass aritmetico avendo 17 punti di vantaggio sulla nona (che è Ravenna) quando mancano cinque partite per chiudere la regular season. Non così la Calzedonia, che però sa come sia solo questione di tempo: con un +12 sui romagnoli anche la formazione scaligera ha in tasca il biglietto per la post season, e potrebbe archiviarlo oggi in caso di una vittoria da tre punti (dunque 3-0 o 3-1), allo stesso tempo avvicinando la stessa Milano per il quinto posto in classifica. Staremo a vedere allora come andranno le cose nella diretta di Verona Milano, che è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Milano è trasmessa sui canali della televisione di stato, dunque è un appuntamento aperto a tutti: in particolare dovrete andare su Rai Sport o sul suo “gemello” Rai Sport + che sono disponibili eventualmente anche in alta definizione. In assenza di un televisore potrete seguire la partita di SuperLega anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

VERONA MILANO, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel presentare la diretta di Verona Milano possiamo dire che la partita di andata si era risolta con la vittoria della Revivre Axopower Milano che si era imposta per 3-1; si era giocato al PalaYamamay di Busto Arsizio e i meneghini saranno ospiti di questo impianto fino al termine della stagione, ma intanto hanno ripreso ad allenarsi al PalaLido che dunque è quasi pronto. Milano è in grande striscia: nel girone di ritorno è ancora imbattuta e dunque arriva a questa sfida dell’AGSM Forum con otto vittorie consecutive, l’ultima sconfitta era arrivata a Perugia il 23 dicembre, ultimo turno dell’andata. Non è però male nemmeno il rendimento della Calzedonia, che ha perso l’ultima volta nel giorno dell’Epifania: 2-3 a Civitanova contro la Lube, dunque fanno cinque vittorie in fila con anche il bel colpo su Trento. Si tratta allora di due squadre in forma, che sembrano avere un obiettivo dichiarato: quello di prendersi il quarto posto e dunque giocare almeno i quarti dei playoff con il fattore campo a favore. Modena è sulla carta superiore ad entrambe, ma la classifica dice che ha gli stessi punti di Milano: l’obiettivo è alla portata sia per i meneghini che per la stessa Verona, per questo la sfida di oggi è importante e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA