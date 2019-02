Diretta Vibonese Casertana/ Streaming video e tv: le mosse di Esposito (Serie C)

Vibonese Casertana, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. I calabresi restano in classifica in zona play off, nonostante le ultime due sconfitte consecutive subite contro il Rieti in casa e la Sicula Leonzio in trasferta. Dall’altra parte, la Casertana invece ha agganciato il Monopoli al quinto posto in classifica, confermando i progressi dell’ultimo periodo e la possibilità di candidarsi alla post season con velleità da protagonista. La Vibonese è ormai già certa della salvezza con grandissimo anticipo e cerca invece la continuità per togliersi lo sfizio degli spareggi per la Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vibonese Casertana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE CASERTANA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Razza di Vibo Valentia. I padroni di casa calabresi schiereranno Zaccagno in porta, Finizio in posizione di terzino destro e Tito in posizione di terzino sinistro, con Camilleri e Malberti impiegati come centrali di difesa. A centrocampo il terzetto titolare sarà formato da Collodel, dal nigeriano Obodo e da Scaccabarozzi, mentre Taurino e Melillo giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Allegretti. Risponderà la Casertana con il lituano Adamonis tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Blondett, Rainone, Pascali e Meola. I tre di centrocampo saranno De Marco, Vacca e Santoro, mentre nel tridente offensivo partiranno Padovan, Castaldo e Cigliano.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate entrambe tatticamente con il 4-3-3, sia la Vibonese allenata da Nevio Orlandi, sia la Casertana guidata in panchina da Raffaele Esposito. Nel match d’andata di questo campionato a Caserta le due formazioni hanno pareggiato 1-1 allo stadio Pinto, campani in vantaggio con Floro Flores ma poi raggiunti da una rete di Prezioso. Casertana vincente nell’ultimo precedente di campionato disputato a Vibo Valentia, 0-1 il 25 settembre 2016 con rete di Carlini.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sulla Vibonese per la conquista dei tre punti in casa contro la Casertana. Vittoria interna quotata 2.35 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.95 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 3.30 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.75 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.40 da Bet365.



© RIPRODUZIONE RISERVATA