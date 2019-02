Diretta Viterbese Catania/ Streaming video tv: etnei in lotta per la vetta (Serie A)

Viterbese Catania, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone, domenica 24 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle partite in programma nella ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Un pareggio a Cava de’ Tirreni e una sconfitta nel recupero a Siracusa sono i risultati ottenuti nelle ultime due sfide in trasferta dalla Viterbese, che pur avendo tra le quattro e le cinque partite ancora da recuperare rispetto alle squadre in zona play off resta al momento ancora a -4 dal decimo posto, anche se le paure di bassa classifica di inizio stagione sono ormai abbondantemente alle spalle. La sfida contro il Catania sarà un esame importante, con gli etnei terzi dopo la vittoria per 2-1 contro la Paganese, a -8 dalla capolista Juve Stabia potendo coltivare ancora qualche speranza di rimonta per la promozione diretta in Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Catania non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match per tutti gli abbonati al portale elevensports.it, che trasmette sul web tutta la Serie C 2018/19, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CATANIA

Le probabili formazioni per la diretta Viterbese Catania che si disputerà presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa etruschi schiereranno Valentini in porta e una difesa a tre composta dal bulgaro Atanasov, da Rinaldi e da Sini. A centrocampo le fasce saranno affidate a Damiani a destra e a Mignanelli a sinistra, con Cenciarelli, Palermo e Baldassin che si muoveranno per vie centrali. In attacco il ghanese Ngissah farà coppia con Luppi. Risponderà il Catania con il lituano Pisseri tra i pali e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Calapai, Silvestri, Aya e Baraye. I tre di centrocampo saranno Biagianti, Bucolo e Carriero, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari il gambiano Manneh, Curiale e Marotta.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre saranno schierate col 3-5-2 per quanto riguarda la Viterbese allenata da Calabro e il 4-3-3 per il Catania guidato in panchina da Sottil. Col match d’andata di questo campionato ancora da recuperare, Viterbese e Catania non si affrontano dal match allo stadio Rocchi del 18 marzo 2002, etruschi vincenti di misura 1-0.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker sulla partita, i favori del pronostico ricadono sul Catania per la conquista dei tre punti in trasferta contro la Viterbese. Vittoria interna quotata 2.88 da William Hill, mentre Eurobet propone a 2.90 la quota riferita all’eventuale pareggio e Bt365 propone invece a 2.50 la quota relativa alla vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.60 e quella dell’under 2.5 viene proposta a 1.45 da Bet365.



