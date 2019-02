Kepa non accetta il cambio Chelsea ko ai rigori/ Video, Sarri furioso con il portiere

Kepa Arrizabalaga non accetta il cambio e il Chelsea va ko ai rigori. Maurizio Sarri furioso alla fine dei tempi supplementari voleva inserire Willy Caballero dopo che il suo portiere era andato a terra ed era rimasto a terra per diverso tempo. L’argentino si era alzato in fretta in furia dalla panchina, indossando i guanti sembrava davvero pronto a entrare quando il collega dal campo faceva segno di farcela e di non andare avanti con la sostituzione. Segni concitati del titolare della porta dei blues che hanno mandato su tutte le furie Sarri, pronto addirittura ad abbandonare il campo. Un segnale molto deciso che ci mostra come il tecnico ex Napoli stia perdendo di mano lo spogliatoio della squadra londinese. Un problema che ovviamente si accentua visto che poi ai calci di rigore la sua squadra ha perso.

Kepa non accetta il cambio Chelsea ko ai rigori: poteva giocare?

Il gesto di Kepa che non accetta il cambio nella sfida tra Chelsea e Manchester City fa infuriare Maurizio Sarri ma anche i tifosi blues. Molti hanno visto in questa scelta del giovane di rimanere in campo grande personalità, diversi altri invece hanno puntato il dito sul ragazzo per la sconfitta. C’è da ragionare sul fatto se Kepa Arrizabalaga fosse in grado di giocarsi la lotteria dei calci di rigore al meglio con alcuni che hanno visto nel suo gesto anche un po’ di mancanza di rispetto verso il veterano Willy Caballero. A dire il vero Kepa è stato molto bravo durante i penalty tanto che ne ha parato uno a Leroy Sané mentre quello di Sergio Aguero gli è finito sotto le braccia. La sensazione è che Sarri si sia scaldato per niente, di fronte a un Kepa che forse a terra era rimasto per perdere tempo.

