Probabili formazioni/ Bologna Juventus: quote. Emre Can è squalificato (Serie A)

Bologna Juventus si gioca alle ore 15.00: lo stadio Renato Dall’Ara ospiterà una sfida tra le più classiche del calcio italiano, anche se naturalmente oggi sono molto differenti le prospettive di classifica e le ambizioni di queste due formazioni. Bologna Juventus infatti vedrà i rossoblù emiliani scendere in campo alla ricerca di punti salvezza e per confermare i segnali di crescita mostrati con l’arrivo di Sinisa Mihajlovic in panchina. Certo, non sarà facile contro i bianconeri di Massimiliano Allegri, anche perché la Juventus è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid e difficilmente sbaglia due partite di fila, al di là del diverso valore tecnico che naturalmente caratterizza l’Atletico rispetto al Bologna. Questo è il quadro della situazione, adesso andiamo a vedere le principali notizie sulle probabili formazioni di Bologna Juventus a poche ore dal via della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nell’occasione uno sguardo anche alle quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il pronostico su Bologna Juventus. Come prevedibile, i bianconeri sono nettamente favoriti: il segno 2 dunque è proposto a 1,45, si sale poi già a 4,25 in caso di pareggio (segno X) ed infine una vittoria casalinga del Bologna varrebbe ben 7,00 volte la posta in palio sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

LE MOSSE DI MIHAJLOVIC

Per le probabili formazioni di Bologna Juventus ecco che Mihajlovic dovrà fare fronte ad alcune assenze pesanti sopratutto in attacco, perché Destro è indisponibile e anche Palacio è acciaccato. Ipotizzando quindi sempre il 4-3-3 come modulo di base vediamo che Skorupski sarà naturalmente il titolare tra i pali: davanti a lui la coppia centrale potrebbe essere formata da Danilo e Helander, mentre toccherà a Mbaye e Dijks agire come terzini dal primo minuto. Posizioni confermate poi in mediana, con il capitano Poli che verrà affiancato da Pulgar e Soriano, importante innesto di gennaio per i rossoblù emiliani. Attenzione però alle mosse dell’allenatore rossoblu in avanti: confermato Sansone, in gol contro la Roma, sono Santander e il giovane Edera i favoriti per vestire le altre maglie da titolari, anche considerando appunto i problemi fisici di diversi giocatori del reparto avanzato.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Dovrebbe essere sempre il 4-3-3 il modulo di partenza di Allegri, che in porta schiererà Perin, avendo già annunciato in conferenza stampa il turnover con Szczesny. Di fronte al numero 1 bianconero poi dovremmo vedere in campo dal primo minuto Bonucci, magari in coppa con Rugani oppure Caceres, mentre verrà dato un turno di riposo a Chiellini, titolare con l’Atletico. Spazio infine a Cancelo e Alex Sandro come terzini titolari, benché le alternative non manchino: facile però immaginare un atteggiamento aggressivo contro il Bologna. Attenzione poi in mediana dove mancherà per forza di cose Khedira, recentemente operato, oltre a Emre Can che è squalificato: vedremo allora ancora Pjanic in campo dal primo minuto con Bentancur e Matuidi. Infine in attacco due maglie da titolari saranno affidate sicuramente a Cristiano Ronaldo e Mandzukic: attenzione però al possibile ballottaggio tra Bernardeschi e Dybala, per una staffetta che abbiamo già visto nell’infausta notte del Wanda Metropolitano.

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 18 Helander, 35 Dijks; 16 Poli, 5 Pulgar, 21 Soriano; 10 Sansone, 9 Santander, 20 Edera. All. Mihajlovic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Destro, Mattiello.

JUVENTUS (4-3-3): 22 Perin; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 7 Ronaldo, 17 Mandzukic. All. Allegri.

Squalificato: Emre Can.

Indisponibili: Cuadrado, Douglas Costa, Khedira.



