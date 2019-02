Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote, Simeone sarà titolare per Pioli?

Fiorentina Inter è il piatto forte della venticinquesima giornata di Serie A: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20.30 per una partita molto significativa per entrambe le formazioni. Fiorentina Inter infatti sarà un banco di prova davvero impegnativo per i nerazzurri di Luciano Spalletti, che rischiano molto ma d’altronde con una vittoria a Firenze potrebbero davvero dirsi fuori dalla crisi (d’altronde tra campionato ed Europa League l’Inter arriva da quattro vittorie consecutive…) e più vicini al terzo posto. Dall’altra parte ecco invece una Fiorentina che con una vittoria si avvicinerebbe in modo tangibile alla zona Europa League, che è il grande obiettivo stagionale dei viola di Stefano Pioli. Eccovi dunque subito tutte le notizie più interessanti sulle probabili formazioni di Fiorentina Inter a poche ore dal fischio d’inizio della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Cogliamo l’occasione per dare uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Fiorentina Inter secondo l’agenzia Snai. C’è grande equilibrio: l’Inter è di pochissimo favorita e il segno 2 è proposto a 2,60, mentre il segno 1 per la vittoria della Fiorentina varrebbe 2,75 volte la posta in palio. Infine, ecco che il segno X per il pareggio sarà quotato a 3,25.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI PIOLI

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter scopriamo adesso quali dovrebbero essere le mosse dell’ex Stefano Pioli. Il dubbio più interessante riguarda l’attacco, dove è vivo il ballottaggio fra Gerson e Simeone: le caratteristiche dei due sono naturalmente diverse, infatti con il brasiliano titolare avremmo Muriel in mezzo, mentre l’argentino chiaramente agirebbe da prima punta allargando il colombiano a destra, fermo restando che l’esterno sinistro sarà senza dubbio Chiesa. A centrocampo sono certi del posto Edimilson Fernandes e Veretout, l’ex Benassi è comunque favorito per l’ultima maglia da titolare ancora disponibile. A proposito di giocatori passati dall’Inter, Biraghi è cresciuto nel vivaio nerazzurro, ma oggi è il terzino sinistro della Fiorentina: per il resto, davanti a Lafont in assenza di Pezzella dovrebbero agire anche Milenkovic a destra e i centrali Ceccherini e Vitor Hugo, ma è possibile anche la coppia Milenkovic-Vitor Hugo, con Laurini terzino destro e Ceccherini in panchina.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nella formazione dell’Inter per questa delicata trasferta con la Fiorentina tiene sempre banco la situazione legata a Icardi, inoltre in attacco è ancora assente pure Keita e di conseguenza Luciano Spalletti dovrà fare di necessità virtù. Vedremo Lautaro Martinez prima punta, assistito dal trequartista Nainggolan, con Politano esterno destro e Perisic a sinistra. Luciano Spalletti naturalmente deve anche tenere conto del recente impegno in Europa League, nel quale comunque ha fatto turnover e oggi dovrebbe tornare qualcuno che ha riposato in Coppa. In mediana è sicuro del posto Brozovic, ma resta ancora da stabilire chi giocherà al suo fianco (favorito Vecino?), pure in difesa ci sono ancora parecchi dubbi, con le eccezioni degli intoccabili Handanovic e Skriniar. Tuttavia De Vrij ha già riposato giovedì e quindi dovrebbe formare la classica coppia con lo slovacco, doppio ballottaggio sulle fasce con D’Ambrosio e Cedric in competizione a destra ed Asamoah e Dalbert che si giocano la maglia da terzino sinistro.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Gerson, Muriel, Chiesa. All. Pioli.

A disposizione: Terracciano, Laurini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Graiciar, Simeone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pezzella, Mirallas.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; L. Martinez. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Cedric, Miranda, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Borja Valero.

Squalificati: nessuno.

Indisponibile: Vrsaljko, Keita, Icardi.



