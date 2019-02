Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (25^ giornata)

Calerà il sipario oggi, domenica 24 febbraio, sui risultati di Serie A per la venticinquesima giornata, almeno in attesa del recupero di Lazio Udinese, partita che è slittata a causa del sovraffollamento in calendario per i biancocelesti e ancora di più per lo stadio Olimpico, che in questo periodo è casa anche del rugby. Prima però di tracciare un bilancio bisogna naturalmente considerare che ci saranno ben sei partite di Serie A da vivere nelle prossime ore, secondo il calendario che è ormai consueto per le domeniche del massimo campionato: si comincerà infatti alle ore 12.30 con il lunch match Sampdoria Cagliari, poi alle ore 15.00 avremo tre partite e per la precisione Bologna Juventus, Chievo Genoa e Sassuolo Spal, il primo posticipo alle ore 18.00 sarà Parma Napoli ed infine ecco il posticipo delle ore 20.30 Fiorentina Inter, che sarà senza dubbio il big-match di questa giornata, al termine del quale avremo dunque completo il quadro dei risultati di Serie A e anche della classifica, pur con un asterisco che accompagnerà Lazio e Udinese.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA IN CAMPO

Possiamo però anche notare che, fra i sei risultati di Serie A attesi per oggi, ci sarà pure quello della capolista Juventus, che scenderà in campo a Bologna per una partita di grande tradizione ma che oggi rischia di non avere storia, come testimoniano i 48 punti di differenza in classifica tra i campioni d’Italia bianconeri e i rossoblù felsinei. La Juventus si ributta sul campionato dopo la partita di Champions League giocata mercoledì sul campo dell’Atletico Madrid: in campo nazionale naturalmente l’obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di chiudere il discorso scudetto il più velocemente possibile, contando su 13 punti di vantaggio sulla più immediata (si fa per dire) inseguitrice, cioè il Napoli di Carlo Ancelotti. Guai a sottovalutare la trasferta in terra emiliana, perché il Bologna da quando è arrivato Sinisa Mihajlovic ha mostrato evidenti segni di miglioramento e anche lunedì sera a Roma non avrebbe meritato di perdere, tuttavia la sfida alla Juventus resta difficilissima e il Bologna avrà bisogno di una vera e propria impresa per conquistare un risultato utile.

RISULTATI SERIE A, 25^ GIORNATA

Ore 12.30

Sampdoria Cagliari

Ore 15.00

Bologna Juventus

Chievo Genoa

Sassuolo Spal

Ore 18.00

Parma Napoli

Ore 20.30

Fiorentina Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 66

Napoli 53

Inter 46

Milan 45

Roma 44

Atalanta, Lazio, Torino 38

Fiorentina 35

Sampdoria 33

Sassuolo 30

Parma 29

Genoa 28

Cagliari 24

Udinese, Spal 22

Empoli 21

Bologna 18

Frosinone 116

Chievo 9



© RIPRODUZIONE RISERVATA