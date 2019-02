Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (28^ giornata, oggi)

Ci attende l’ennesima domenica ricchissima di risultati Serie C: oggi infatti, domenica 24 febbraio, sarà protagonista la ventottesima giornata del campionato della terza serie del calcio italiano. Scenderanno in campo in particolare il girone A e il girone C, mentre già ieri è stato protagonista il girone B. In settimana la definitiva esclusione del Pro Piacenza dal campionato, che si aggiunge a quella del Matera arrivata giusto la settimana precedente, ha almeno riportato un po’ d’ordine nella stagione forse più travagliata di sempre della Serie C, fin dal caos estivo. Inoltre le esclusioni hanno portato anche a riscrivere la classifica di questi due gruppi. Da oggi dunque si prova a tornare a pensare solamente al campo, pur se sono ancora molte le incognite: adesso allora andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa ci riserveranno il girone A e il girone C per quanto riguarda i risultati di Serie C in questa domenica di fine febbraio.

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE A

Tra l’esclusione del Pro Piacenza, un anticipo giocato ieri tra Gozzano ed Alessandria e il posticipo a domani sera del derby toscano Pistoiese Siena, che che oggi ci restano da scoprire i risultati Serie C “solamente” di sette partite del girone A. L’orario è uguale per tutti, cioè fischio d’inizio sempre alle ore 14.30 per Arezzo Olbia, Arzachena Cuneo, Entella Piacenza, Juventus U23 Lucchese, Pro Patria Albissola, Pro Vercelli Pisa e Carrarese Pontedera. Tra le novità di classifica dovute proprio all’esclusione del Pro Piacenza, ma anche ai recuperi disputati mercoledì, ecco che con il successo contro la Pistoiese adesso l’Entella è capolista senza se e senza ma, anche se in questo girone A ci sono ancora troppi asterischi a condizionare una normale lettura della graduatoria. In ogni caso non si sbaglia a dire che il big-match sarà proprio a Chiavari, perché Entella Piacenza sarà la partita più importante della domenica.

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE C

Sono attesi invece e tutti oggi i risultati di Serie C relativi al girone C. Qui è definitivamente finita l’avventura del Matera, che però oggi avrebbe riposato, dunque saranno comunque nove le partite in programma, mentre dal prossimo turno ne resteranno solamente otto, con ben due squadre che riposeranno. Si comincerà già alle ore 14.30, quando saranno in programma ben sei incontri e per la precisione Catanzaro Monopoli, Rende Virtus Francavilla, Siracusa Rieti, Trapani Cavese, Vibonese Casertana e Viterbese Catania, mentre alle ore 15.00 comincerà Juve Stabia Reggina; appuntamento alle ore 16.30 con Potenza Sicula Leonzio, infine avremo alle ore 20.30 il posticipo Paganese Bisceglie. In classifica si è ridotto il vantaggio della Juve Stabia, sempre primo a quota 58 punti ma con “sole” quattro lunghezze di vantaggio sul Trapani, dunque si è riaperta la corsa al primo posto che varrà la promozione diretta. Oggi ci attendono due match sulla carta favorevoli alle prime due: resterà tutto uguale?

SERIE C, 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Arezzo Olbia

Arzachena Cuneo

Entella Piacenza

Juventus U23 Lucchese

Pro Patria Albissola

Pro Vercelli Pisa

Carrarese Pontedera

CLASSIFICA

Entella 49

Pro Vercelli, Piacenza, Arezzo 46

Siena 42

Carrarese, Pro Patria 40

Pisa 39

Novara 35

Pontedera 33

Gozzano 30

Olbia 28

Alessandria, Juventus U23 26

Pistoiese 24

Albissola 19

Cuneo 18

Arzachena 17

Lucchese 13

GIRONE C

Ore 14.30

Catanzaro Monopoli

Rende Virtus Francavilla

Siracusa Rieti

Trapani Cavese

Vibonese Casertana

Viterbese Catania

Ore 15.00

Juve Stabia Reggina

Ore 16.30

Potenza Sicula Leonzio

Ore 20.30

Paganese Bisceglie

CLASSIFICA

Juve Stabia 58

Trapani 54

Catania 50

Catanzaro 48

Casertana, Monopoli 38

Reggina 37

Potenza, Vibonese 35

Francavilla 33

Rende 32

Cavese, Sicula Leonzio 31

Viterbese 29

Siracusa 25

Rieti, Bisceglie 22

Paganese 9



