Video/ Galles Inghilterra (21-13): highlights della partita di rugby (6 Nazioni 2019)

Il Galles batte in rimonta l’Inghilterra per 21-13 a Cardiff in un match ricco di emozioni. Terza vittoria nel Torneo Sei Nazioni che permette alla squadra del c.t. Warren Gatland di portarsi al primo posto in classifica con 12 punti, a + 2 proprio sull’Inghilterra guidata del c.t. Eddie Jones, invece alla prima sconfitta. Come si vede nel video di Galles Inghilterra, è un avvio di match intenso quello tra Galles e Inghilterra con le due difese che prevalgono. Owen Farrell al 18’, fa cadere il muro gallese e sblocca la gara. Al 24’ un lungo attacco gallese nei 22 viene fermato irregolarmente e dalla piazzola Gareth Anscombe pareggia. Al 27’ errore colossale del Galles che perde il pallone mentre avanza, gli inglesi sulla palla recuperata entrano nei 22, Tom Curry raccoglie, approfitta del movimento sbagliato della difesa gallese e si allunga a schiacciare da corta distanza, si va all’intervallo sul 3-10.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Galles entra con il giusto mordente tanto da ribaltarla. Un tenuto di Johnny May e un fallo in breakdown di Sinckler permettono ad Anscombe di infilare due volte i pali per il 9-10. L’Inghilterra sembra comunque rispondere bene: un tenuto di Hadleigh Parkes permette però a Farrell di riportare i suoi a +4. Ma il Galles ha voglia di ribaltarla e compie la grande impresa. La seconda linea Cory Hill sfonda, poi Dan Biggar trasforma e il Galles va avanti 16-13. E al 78’ il Galles la chiude: palla fuori per Biggar che con un cross-kick manda l’ovale verso la bandierina di destra, dove Josh Adams batte in elevazione Elliot Daly e schiaccia. Grande vittoria del Galles ora favorita principale della competizione.





