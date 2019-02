Diretta Genoa Sampdoria Primavera/ Streaming video e tv: il derby della Lanterna

Genoa Sampdoria Primavera, diretta dall’arbitro Riccardo Annaloro della sezione Aia di Collegno, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, lunedì 25 febbraio 2019. L’appuntamento è tra i più importanti di questo turno, perché il posticipo della ventesima giornata del Campionato Primavera 1 ha il fascino che un derby possiede sempre, anche a livello Primavera. Per di più, in questo caso, si deve pure segnalare che Genoa Sampdoria Primavera è anche una sfida diretta tra squadre che hanno posizioni molto simili nella classifica del massimo campionato giovanile italiano: in questo momento è avanti di due lunghezze il Genoa, 21 punti contro 19 per la Sampdoria, di conseguenza il Grifone punta ad allungare il margine sulla zona dove si rischia in ottica salvezza ripartendo dopo la sconfitta contro il Milan, mentre i blucerchiati naturalmente puntano al sorpasso magari con una prestazione come quella sfoderata con la Juventus.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Sampdoria Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 14.30, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA PRIMAVERA

Vediamo anche le probabili formazioni per Genoa Sampdoria Primavera. I rossoblù allenati da Carlo Sabatini dovrebbero proporre il 4-3-3: Candela, Dumbravanu, Zanoli e Piccardo nella difesa a quattro davanti al portiere Raccichini; a centrocampo i possibili titolari sono invece Schafer, Rovella in posizione centrale e Masini, infine ecco il tridente con Bianchi e Micovschi esterni in appoggio al centravanti Cleonise. La risposta della Sampdoria di mister Simone Pavan dovrebbe concretizzarsi in uno speculare 4-3-3 con Hutvagner estremo difensore, protetto dalla retroguardia a quattro con Soda, Velps, Farabegoli e Campeol da destra a sinistra. A centrocampo è possibile il terzetto con Canovi e Benedetti al fianco del perno Peeters, mentre nel tridente d’attacco ecco le ali Scarlino e Bahlouli in appoggio alla prima punta Stijepovic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA