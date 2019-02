Diretta Torino Milan Primavera/ Streaming video e tv: granata protagonisti?

Torino Milan Primavera, diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione Aia di Messina, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, lunedì 25 febbraio 2019. L’appuntamento è dunque con l’ultimo posticipo della ventesima giornata del Campionato Primavera 1, che ha il fascino di una sfida storica anche se presentando questo Torino Milan Primavera dobbiamo dire che le due squadre vivono stagioni molto diverse finora. Il Torino, che ha per di più appena vinto la Supercoppa Italiana, con 39 punti è ai vertici della classifica e punta a uno dei primi due posti, che al termine della stagione regolare serviranno per la qualificazione diretta alle Finali Scudetto senza passare dai playoff. Il Milan invece, nonostante la fresca vittoria contro il Genoa, ha 17 punti e dunque rischia addirittura una clamorosa retrocessione in Primavera 2: oggi la missione sarà difficile, ma fare punti a Torino sarebbe davvero molto importante.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Torino Milan Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 19.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN PRIMAVERA

Vediamo anche le probabili formazioni per Torino Milan Primavera. I granata allenati da Federico Coppitelli dovrebbero proporre il 4-3-3: Gilli, Ferigra, Sportelli e Ambrogio nella difesa a quattro davanti al portiere Gemello; a centrocampo i possibili titolari sono invece Adopo, Onisa in posizione centrale e De Angelis, infine ecco il tridente con Rauti e Millico esterni in appoggio al centravanti Belkheir. La risposta del Milan di mister Federico Giunti dovrebbe concretizzarsi in un quasi speculare 4-3-1-2 con Guarneri estremo difensore, protetto dalla retroguardia a quattro con Barazzetta, Merletti, Djalò e Negri da destra a sinistra. A centrocampo è possibile il terzetto con Torrasi e Sala al fianco del perno Brescianini, mentre nel tridente d’attacco ecco il trequartista figlio d’arte Maldini in appoggio alle due punte Capanni e Tsadjout.



