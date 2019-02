Probabili formazioni/ Lazio Milan: diretta tv, emergenza per Inzaghi (Coppa Italia)

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Lazio Milan, la partita che si gioca martedì 26 febbraio alle ore 21:00 ed è valida per la semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Un rematch della scorsa stagione, quando erano stati i rossoneri ad avere la meglio; Gennaro Gattuso punta la seconda finale consecutiva che per il Milan sarebbe la terza nelle ultime quattro stagioni, la Lazio invece ha giocato e perso quelle del 2015 e 2017 dopo aver vinto il titolo nel 2013, e dunque stiamo parlando di due società che in epoca recente hanno sempre onorato questo torneo. C’è da dire che per questa partita di andata Simone Inzaghi, già eliminato dall’Europa League, dovrà fare i salti mortali, avendo a disposizione un solo centrale di ruolo; da valutare il modo in cui sistemerà la sua squadra sul terreno di gioco, mentre per Gattuso il compito sembra essere più semplice visto che tutta la rosa è a disposizione, con l’eccezione dei lungodegenti. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio le scelte dei due allenatori, analizzando in profondità le probabili formazioni di Lazio Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Lazio Milan sarà trasmessa dalla televisione di stato: nello specifico dovrete andare sul canale Rai Uno, che è disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore potrete assistere a questo match anche in diretta streaming video, avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito ufficiale www.raiplay.it, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

I DUBBI DI INZAGHI

Come detto, Lazio Milan rappresenta un bel problema per Simone Inzaghi: Coppa Italia finita per Stefan Radu che ha ricevuto quattro giornate di squalifica, fuori anche tre dei centrali e dunque al fianco di Acerbi (ex della partita) giocherà sicuramente Patric e poi potrebbe essere spostato nel settore difensivo uno tra Marusic e Lulic, ma chiaramente si tratterebbe sempre di una soluzione di emergenza. Come alternativa la difesa a quattro con i due di cui sopra da terzini, ma il tecnico biancoceleste dovrebbe puntare a confermare il solito modulo; a centrocampo dovrebbe recuperare in tempo Luis Alberto che dunque sarebbe schierato come mezzala, Lucas Leiva sarà il playmaker basso con Sergej Milinkovic-Savic interno tattico, a questo punto al fianco di Immobile giocherebbe presumibilmente Joaquin Correa (favorito su Caicedo), sulle corsie esterne agirebbero Romulo e, se ce la farà, Valon Berisha che avrebbe in Durmisi il sostituto ideale, con il danese di origine albanese che sarebbe precettato per giocare dal primo minuto.

GLI 11 DI GATTUSO

Gattuso cambia poco rispetto al campionato: con il 3-0 all’Empoli infatti il tecnico rossonero ha proseguito la sua striscia positiva e continua ad avere le sue certezze. Davanti a Gigio Donnarumma avremo la solita coppia formata da Musacchio e Alessio Romagnoli, con Calabria che torna titolare a destra (al posto di Andrea Conti) e Ricardo Rodriguez confermato a sinistra. Ovviamente a centrocampo Bakayoko rimane il riferimento centrale in qualità di frangiflutti, Kessie sarà l’interno destro mentre dall’altra parte del campo è confermato Paquetà, che ha avuto uno straordinario impatto sulle sorti della squadra. Come lui Piatek, capace di andare in gol in ogni singola partita giocata da titolare con la maglia del Milan; il polacco punta a proseguire la sua incredibile striscia, sulla sua destra torna Suso che era squalificato in campionato mentre a sinistra dovrebbe giocare nuovamente Calhanoglu. Scalpita Cutrone, ma l’attaccante del vivaio ormai è relegato a bomber di scorta e dunque, anche ricordando quanto bene aveva fatto in Coppa Italia lo scorso anno, potrebbe avere uno spazio nel secondo tempo.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 19 Lulic; 77 Marusic, 10 Luis Alberto, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 7 Va. Berisha; 11 J. Correa; 17 Immobile

A disposizione: 24 Proto, 23 Guerrieri, 16 Parolo, 25 Badelj, 32 Cataldi, 14 Durmisi, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: S. Radu

Indisponibili: Bastos, Luiz Felipe, Wallace

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 35 Plizzari, 12 A. Conti, 20 Abate, 16 Bertolacci, 21 Lucas Biglia, 4 J. Mauri, 18 Montolivo, 93 Laxalt, 11 Borini, 7 Castillejo, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: C. Zapata, Bonaventura



