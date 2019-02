Video/ Carrarese Pontedera (1-0): highlights e gol della partita (Serie C)

La Carrarese torna al successo e lo fa battendo per 1-0 nel derby toscano il Pontedera di Ivan Maraia: agli uomini di Silvio Baldini basta giusto la zampata del bomber Tavano (arrivato così a quota 18 reti in questo torneo) per avere ragione di un avversario arcigno che fa bella figura allo stadio “Dei Marmi” e per quanto si è visto in campo avrebbe anche meritato il pari. Come si vede nel video di Carrarese Pontedera, nella prima frazione di gioco le due squadre si affrontano a viso aperto ma è l’ex attaccante di Empoli e Livorno a rompere l’equilibrio al minuto 17: poi i marmiferi hanno due buone chance per raddoppiare (prima con Maccarone poi con Ricci) mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Tommasini. Ed è proprio la giovane punta del Pontedera a mettere in ambasce la difesa di casa nella ripresa: prima il suo colpo di testa viene respinto da Mazzini al 55’, poi coglie un clamoroso palo al 64’ (e sugli sviluppi è Karkalis che si immola sul tiro a botta sicura di Pinzauti). Dopo questa sfuriata, complice la girandola dei cambi e alcune ammonizioni, il ritmo cala e fa il gioco della squadra di Baldini (espulso per una strana lite col suo vice) che comunque soffre fino alla fine ma conquista i tre punti e continua a rimanere incollata al gruppo di testa mentre il Pontedera resta fermo a quota 36.

LE DICHIARAZIONI

Dopo il sofferto successo della sua Carrarese nel derby toscano contro il Pontedera di Ivan Maraia, nella sala stampa dello stadio “Dei Marmi” di Carrara sono arrivate solamente le dichiarazioni del tecnico della squadra di casa, ovvero Silvio Baldini. Tornato alla vittoria dopo l’ultimo KO, l’allenatore degli azzurri ha commentato in maniera positiva la prestazione dei suoi pur rammaricandosi del fatto che dopo il vantaggio sono state sprecate delle ghiotte occasioni per chiudere il match: “Dopo il vantaggio ottenuto splendidamente con Tavano si sarebbe potuto raddoppiare in più di una circostanza a fronte delle nitide occasioni costruite per un’ora di gioco” ha detto ai microfoni, spiegando che nella ripresa invece c’è stata un po’ di apprensione. “La Carrarese ha bisogno della propria gente, del proprio popolo di modo che si possa condividere l’idea di raggiungere il sogno a cui vogliamo credere tutti insieme” ha concluso Baldini, invitando dunque non solo il pubblico ma pure i suoi giocatori in futuro a non scoraggiarsi alla prima difficoltà e provare a reagire tutti assieme.

Ecco il video di Carrarese Pontedera, con le azioni salienti del match.



© RIPRODUZIONE RISERVATA