Video/ Fiorentina Inter (3-3): highlights e gol della partita (Serie A)

Il video di Fiorentina Inter ci parla di un rocambolesco 3-3. Accade di tutto allo stadio Artemio Franchi: capovolgimenti di fronte, colpi di scena, polemiche. Finisce con un pareggio ricchissimo di gol, con la Fiorentina che impiega appena 16 secondi per portarsi in vantaggio al primo affondo: Federico Chiesa semina tutti su un lancio lungo e appoggia per Simeone, ma è De Vrij ad appoggiare alle spalle di Handanovic. Dall’altra parte però all’Inter bastano appena 6’ per andare in gol con Vecino, pescato in area da Nainggolan. La Fiorentina è frizzante, ma l’inerzia della partita si sposta velocemente dalla parte dell’Inter. Che pesca il jolly al 40’, con Politano che fa tutto da solo, lasciando partire una super conclusione dal vertice destro dell’area di rigore che si insacca alle spalle di Lafont. Prima dell’intervallo, Perisic sfiora il tris che arriva però puntuale in apertura di ripresa. Fallo di mano in area di Gerson, rigore che Perisic trasforma. L’Inter ha la partita in pugno, col VAR che annulla un nuovo autogol di De Vrij su conclusione di Biraghi. L’asso della Fiorentina si chiama però Muriel, che con una punizione stellare segna il 2-3 e riapre il match. 7’ di recupero, e appena prima della fine Abisso vede un tocco di mano di D’Ambrosio su cross di Chiesa: grandissime proteste, l’interista sembra prenderla col petto ma anche dopo la review al VAR Abisso è irremovibile. Il penalty viene trasformato da Veretout che spiazza Handanovic, il match si chiude sul 3-3 ma l’Inter sembra avere davvero molto da recriminare. Milan e Roma, intanto, si avvicinano al terzo posto.

Video Fiorentina Inter (3-3): le dichiarazioni

Per il video di Fiorentina Inter andiamo a leggere le dichiarazioni arrivate alla fine della partita. Luciano Spalletti è furioso a Sky Sport per il rigore fischiato all’ultimo minuto: “Abbiamo visto in quaranta che non era mano. La cosa è chiara, non c’è bisogno di fare una votazione. E’ petto netto e ce n’eravamo accorti anche dal campo. Non mettiamo dubbi. La partita? La Fiorentina sta attraversando un momento buoni, ti mettono in difficoltà con le loro ripartenze. Hanno qualità anche quando palleggiano. Noi avevamo fatto una bella prestazione, di livello con grande personalità. Nel secondo tempo abbiamo tenuto palla. Non riuscivano ad attaccarci e questo fatto che la squadra si è compattato era importante per compensare l’assenza di un calciatore importante. La squadra è in crescita di condizione“.

Il tabellino

Prima del video di Fiorentina Inter andiamo a vedere il tabellino della gara:

MARCATORI: 1’ Simeone (F), 5’ Vecino (I), 41’ Politano (I), 52’ Perisic (Rig.) (I), 74’ Muriel (F), 100’ Veretout (F)

Fiorentina (4-3-1-2): Lafont, Laurini (79’ Dabo), Ceccherini, Hugo, Biraghi, Benassi (58’ Muriel), Veretout, Fernandes, Gerson, Chiesa, Simeone (58’ Pjaca). A disposizione: Brancolini, Terracciano, Hancko, Milenkovic, Nørgaard, Graiciar. All. Pioli

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Dalbert (62’ Asamoah), Vecino, Brozovic, Politano (76’ Candreva), Nainggolan (90’ Valero), Perisic, Martínez. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Soares, Miranda, Gagliardini, Joao Mário. All. Spalletti

ARBITRO: Rosario Abisso

AMMONITI: 57’ Nainggolan (I), 64’ Skriniar (I), 70’ Politano (I), 87’ Lafont (F), 89’ Brozovic (I), 102’ Dabo (F)

