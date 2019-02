Video/ Juventus U23 Lucchese (1-0): highlights e gol della partita (Serie C girone A)

Ecco il video di Juventus U23 Lucchese, partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, per il girone A. La Juventus Under 23 conquista il secondo successo interno consecutivi sconfiggendo di misura, grazie ad una rete dell’attaccante anglo-congolese Stephy Mavididi, la Lucchese ed avvicinandosi così alla zona playoff ora distante solamente quattro lunghezze. Partono decisamente meglio i bianconeri che hanno sfiorato il vantaggio al 22′ quando su un cross di Zanimacchia, Mokulu ha tentato un colpo di testa che è stato respinto dal palo. Lo stesso Mokulu al 31′ è stato bravo nel liberare a tu per tu col portiere ospite, Mavididi che ha insaccato sotto l’incrocio dei pali un gran tiro che ha così sbloccato il punteggio. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVENTUS U23 LUCCHESE

VIDEO JUVENTUS U23 LUCCHESE: IL SECONDO TEMPO

La ripresa di Juventus U23 Lucchese si è aperta con una doppia sostituzione decisa dal tecnico ospite che ha lasciato negli spogliatoi Provenzano e Sorrentino ed inserendo Lombardo e Di Nardo. I bianconeri cambiano l’atteggiamento e dimostrandosi molto più attenti alla fase difensiva che non a quella offensiva. La prima emozione della ripresa arriva al 60′ quando Mauri ha avuto la possibilità di calciare da distanza ravvicinata ma trovando la provvidenziale respinta di Nocchi che ha salvato la propria porta. I toscani ci credono e sfiorano il vantaggio ancora al 72′ con una gran botta di Zanini che è stata allontanata ancora una volta dal portiere di casa con un intervento coi pugni. Dopo questo tentativo non è praticamente successo nulla fino al triplice fischio di chiusura che ha così regalato tre preziosi punti alla squadra di Zironelli che vede la zona playoff non troppo distante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA