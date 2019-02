Video/ Manchester United Liverpool (0-0): highlights della partita (Premier League)

Ecco il video di Manchester United Liverpool, grande sfida in Premier League: all’Old Trafford il Liverpool viene fermato dal Manchester United con un deludente pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nel primo tempo le due squadre si annullano a vicenda a la frazione viene senza dubbio segnata dagli addirittura 4 cambi per infortunio già effettuati: il tecnico dei Red Devils Solskjaer si è infatti ritrovato costretto a rimpiazzare Herrera con Andres Pereira al 21′, Mata con Lingard al 25′ e lo stesso Lingard con Alexis Sanchez al 42′ mentre mister Klopp ha sostituito il dolorante Firmino con Sturridge. Nel secondo tempo la musica non cambia ed i Red Devils cercano di rimanere uniti e compatti per resistere alla manovra avvolgente dei Reds e tentare un’eventuale ripartenza ma nessuna delle due compagini si dimostra capace di creare reali pericoli fino al triplice fischio del direttore di gara. Il punto guadagnato permette rispettivamente al Manchester United di salire a quota 52 ed al Liverpool di raggiungere i 66 punti nella classifica di Premier League. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANCHESTER UNITED LIVERPOOL

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche delle due squadre nel corso dei 90 minuti di gioco, recupero compreso, emerge come l’incontro avrebbe probabilmente dovuto avere un esito diverso almeno in quanto a reti segnate. Il Liverpool si è aggiudicato ampiamente il possesso palla con il 64,5%, toccando anche più palloni, 745 contro 484, e completando più passaggi rispetto agli avversari, 568 contro 320. In fase offensiva spiccano sempre i Reds per conclusioni totali, 7 a 6, ma lo United ha collezionato un numero superiore di tiri indirizzati nello specchio della porta, 3 a 1. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Liverpool è stata la squadra più fallosa a causa del 17 a 15 nel conteggio dei falli e l’arbitro M. Oliver ha estratto il cartellino giallo per 4 volte ammonendo rispettivamente Ashley Young da un lato, Milner, Shaqiri e Wijnaldum dall’altro.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL (0-0)

MANCHESTER UNITED (4-3-3) De Gea; A. Young, Lindelof, Smalling, Shaw; McTominay, Ander Herrera (21′ Andreas Pereira), Pogba; Mata (25′ Lingard, 43′ A. Sanchez), Lukaku, Rashford. All.: Solskjaer.

LIVERPOOL (4-3-3) Alisson; Milner, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson (72′ Shaqiri), Fabinho; Salah (79′ Origi), Firmino (31′ Sturridge), S. Mané. All.: Klopp.

Arbitro: M. Oliver.

Ammoniti: 23′ Milner (L); 81′ A. Young(M); 83′ Shaqiri (L); 89′ Wijnaldum (L).



