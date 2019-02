Video/ Sampdoria Cagliari (1-0): highlights e gol della partita (Serie A)

Il video di Sampdoria Cagliari ci racconta il lunch match di domenica, con una gara terminata col risultato finale di 1-0. Pronti via i blucerchiati hanno una grandissima occasione con Jakub Jankto una delle novità di Giampaolo. L’ex Udinese parte titolare per una volta e subito crea un’occasione pericolosa. Da buona posizione si divora però il gol del vantaggio. Rispondono gli ospiti con un bel tiro di controbalzo da fuori di Barella che però non trova la porta. Ancora Jankto ci trova da fuori, dopo un tiro respinto di Defrel, Cragno blocca tranquillo a terra. Alla mezzora Quagliarella si divora un gol praticamente fatto. Ha la strada spianata per la porta, ma vuole calciare da destro e fa recuperare un difensore che lo mura per due volte di fila. Arriva poi Sala che impegna seriamente Cragno bravissimo a respingere il pallone che viene dalla sua sinistra. Ci prova poi Pavoletti che crea una grande occasione, trovando Audero bravissimo a dirgli di no. I padroni di casa protestano poi per un brutto intervento di Deiola che colpisce un avversario col piede a martello, l’arbitro non lo espelle nemmeno dopo aver visto tutto a bordocampo dopo la chiamata del var. Pronti via nella ripresa Saponara si muove dentro l’area e mette una palla rasoterra al centro dell’area di rigore, Defrel la calcia malissimo sopra la traversa. Entra Gabbiadini al posto di Saponara con Giampaolo che dimostra di volerla vincere. La rete è nell’aria e arriva su calcio di rigore realizzato da Fabio Quagliarella. La rete alla fine si rivelerà decisiva.

Marcatori: 66′ Quagliarella rig. (S)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Colley, Tonelli, Andersen, Murru (dall’80’ Bereszynski); Praet, Ekdal, Jankto; Saponara (dal 53′ Gabbiadini); Defrel, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Bahlouli, Sau, Tavares, Ferrari. Allenatore: Giampaolo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin (dal 73′ Srna), Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola (dal 73′ Faragò), Cigarini, Barella; Ionita; Doratiotto (dal 79′ Verde), Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Leverbe, Lykogiannis, Romagna, Bradaric, Oliva. Allenatore: Maran.

Arbitro: Massimi di Termoli

Note: ammoniti Ekdal (S), Deiola (C), Pellegrini (C)

