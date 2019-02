Diretta Benevento Pescara/ Streaming video Rai: bell’anticipo al Vigorito (Serie B)

Benevento Pescara, diretta dall’arbitro Valerio Marini della sezione Aia di Roma 1, è il gustoso anticipo che alle ore 18.00 di oggi pomeriggio aprirà allo stadio Ciro Vigorito il programma della ventiseiesima giornata di Serie B. Benevento Pescara sarà anzi proprio il big-match di questo turno infrasettimanale del campionato cadetto ed è facile capire il perché dando uno sguardo alla classifica: il Pescara che arriva dal successo sul Padova è terzo a quota 41 punti mentre il Benevento reduce da un pareggio a Foggia segue al quarto posto a 40 punti e una partita in meno giocata, per cui virtualmente potrebbe anche essere davanti ai rivali. Con una vittoria oggi però il sorpasso diventerebbe molto concreto, d’altro canto il Pescara con un colpaccio consoliderebbe di molto la propria posizione. La lotta però naturalmente non è soltanto per il terzo posto: Benevento e Pescara sono anche molto vicini ai primi due posti che varranno a fine campionato la promozione diretta, chi vince rafforzerebbe di molto la propria candidatura.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Benevento Pescara in diretta tv sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando, dal momento che sarà proprio questa la partita trasmessa dalla Rai per il turno infrasettimanale di campionato. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita gratuitamente per tutti da Rai Play, oltre che su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie B. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO PESCARA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Benevento Pescara, ecco che Cristian Bucchi dovrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-2-3-1, con Caldirola, Costa, Maggio e Tuia a formare la linea difensiva a quattro davanti al portiere Montipò; in mediana dovremmo invece assistere alla coppia formata da Bandinelli e Crisetig, ecco poi ancora sulla trequarti agire Buonaiuto, Asencio e Roberto Insigne in appoggio alla prima punta Coda. Per il Pescara allenato da Bepi Pillon potremmo invece prevedere un 3-4-3 con Fiorello in porta protetto da una retroguardia a tre uomini formata da Campagnaro, Gravillon e Scognamiglio; esterni Ciofani a destra e Crecco a sinistra, nella coppia in mediana dovremmo invece vedere Brugman e Memushaj. Infine il tridente d’attacco, che dovrebbe prevedere titolari Mancuso, Marras e Monachello.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, osserviamo il pronostico di Benevento Pescara secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nettamente favoriti sembrano i padroni di casa, infatti il segno 1 è quotato ad appena 1,90, mentre per il segno 2 si arriva a 4,25 in caso di affermazione del Pescara. Livello intermedio infine per il pareggio: il segno X infatti varrebbe 3,30 volte la posta in palio.



