Diretta Crotone Palermo/ Streaming video DAZN: squali in grave crisi (Serie B)

Crotone Palermo va in scena alle ore 21:00 di martedì 26 febbraio, per un altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2018-2019: siamo arrivati alla 26^ giornata e allo Scida tornano in campo i rosanero, che hanno riposato nell’ultimo turno e hanno visto il Brescia scappare a +3 e il Pescara farsi sotto per il secondo posto, anche se entrambe le squadre hanno una partita in più. Sia come sia il Palermo ha bisogno di riprendere la marcia ottenendo una vittoria, e così deve fare un Crotone sempre più in crisi: gli squali infatti arrivano dalla sconfitta subita al Rigamonti che, insieme alla vittoria del Carpi, li ha fatti scivolare al penultimo posto in classifica, in questo momento con una retrocessione diretta che sarebbe un fallimento totale per una società che sperava di tornare subito in Serie A. Dunque una sfida delicata per entrambi, ma certamente con l’urgenza dei tre punti che tira maggiormente dalla parte calabrese; mentre aspettiamo la diretta di Crotone Palermo possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Scida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Palermo non sarà disponibile: la partita infatti sarà un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intero pacchetto relativo al campionato di Serie B. Per assistere alle immagini dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la diretta streaming video, o comunque per collegarli al vostro televisore tramite Chromecast; in alternativa potrete installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PALERMO

Nella diretta di Crotone Palermo mancherà Machach, squalificato: un’espulsione che ha fatto infuriare Giovanni Stroppa, che a caldo ha commentato come il franco-marocchino in prestito dal Napoli non giocherà più. Oggi per affiancare Stefano Pettinari dovrebbe intanto tornare Simy, con Sampirisi e Milic schierati sulle corsie laterali; Spolli comanda la difesa supportato da Vaisanen e Golemic, a fare gioco al centro ci sarà Benali – nel suo nuovo ruolo di playmaker arretrato – con Barberis e Zanellato che restano favoriti per agire in qualità di mezzali. Il Palermo di Roberto Stellone conferma l’albero di Natale come modulo, ma con Nestorovski e Moreo che contendono la maglia di centravanti a Puscas; alle spalle della prima punta dovrebbero comunque esserci Falletti e Trajkovski, mentre a centrocampo Haas e Murawski restano in vantaggio su Chochev per occupare le posizioni da interni, con Jajalo che si incaricherà della regia. In difesa il ballottaggio è a sinistra tra Aleesami e Mazzotta; a destra dovrebbe giocare Rispoli, a fare coppia centrale davanti al portiere Brignoli saranno Bellusci e Rajkovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai mette a disposizione per scommettere sulla diretta di Crotone Palermo: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,85 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,65 che viene assegnato all’eventualità del successo rosanero. Dunque una partita che parte in equilibrio almeno sulla carta; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la puntata.



