Diretta Lazio Milan/ Streaming video Rai: semifinale di andata (Coppa Italia)

Lazio Milan, che verrà diretta dal signor Daniele Orsato, è la prima semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019: allo stadio Olimpico si gioca alle ore 21:00 di martedì 26 febbraio. Il calendario di questa manifestazione è piuttosto curioso: il ritorno infatti verrà disputato solo tra due mesi, e dovremo aspettare tanto per scoprire quale delle due squadre raggiungerà la finale. Quello che possiamo dire è che lo scorso anno biancocelesti e rossoneri si erano trovate di fronte in una semifinale equilibrata che alla fine aveva premiato il Milan per questione di dettagli; ora la squadra di Gennaro Gattuso punta la seconda finale consecutiva – e la terza negli ultimi quattro anni – arrivando alla partita in un momento incredibile, sfociato nel 3-0 all’Empoli preceduto dalla bellissima vittoria sul campo dell’Atalanta, affermazioni con le quali è stato blindato il quarto posto. La qualificazione alla prossima Champions League è anche l’obiettivo della Lazio, che dopo aver abbandonato l’Europa League (il Milan lo aveva già fatto nella fase a gironi) non ha giocato la partita contro l’Udinese (è ancora da stabilire quando verrà recuperata) per la concomitanza del VI Nazioni di rugby, e in termini generali rischia di mollare la presa sull’obiettivo; il suo ultimo risultato in Serie A è la sconfitta di Marassi contro il Genoa. Andiamo ora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco: mentre aspettiamo la diretta di Lazio Milan facciamo un excursus anche sulle probabili formazioni di Lazio Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa Italia, anche la diretta tv di Lazio Milan sarà trasmessa dalla televisione di stato: nello specifico dovrete andare sul canale Rai Uno, che è disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore potrete assistere all’andata della semifinale di Coppa Italia anche in diretta streaming video, avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito ufficiale www.raiplay.it, che non comporta costi aggiuntivi.

LAZIO MILAN, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MILAN

Emergenza totale per la difesa di Simone Inzaghi, che in Lazio Milan può contare solo su Patric e Acerbi: loro due saranno sicuramente schierati davanti a Strakosha, il terzo centrale sarà uno tra Durmisi, Lulic e Marusic ma in ogni caso si tratterà di una soluzione azzardata, a meno che non venga lanciato un giovane della Primavera o venga cambiato modulo. Notizie più confortanti a centrocampo dove torna Luis Alberto, e potrebbe farcela anche Parolo: loro due e Lucas Leiva potrebbero comporre la mediana, in caso contrario arretra il suo raggio d’azione Sergej Milinkovic-Savic mentre sulle corsie avremo Marusic e Valon Berisha, o più in generale i due che non verranno arretrati in difesa. Davanti insieme a immobile spazio a Joaquin Correa o Caicedo; nel Milan cambia ben poco, ma rispetto alla partita contro l’Empoli torneranno dal primo minuto Calabria e Suso sulla catena di destra. Se la gioca Lucas Biglia, che però procederà per gradi nel suo rientro; il favorito per condurre il centrocampo resta Bakayoko con Kessie e Paquetà schierati da mezzali, la catena di sinistra dovrebbe invece essere formata da Ricardo Rodriguez e Calhanoglu senza troppe sorprese. A protezione di Gianluigi Donnarumma giocheranno Musacchio e Alessio Romagnoli, davanti i gol vengono chiesti come sempre al fenomenale Piatek ma attenzione a Cutrone, l’anno scorso l’uomo del destino in Coppa Italia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Lazio Milan indicano nella squadra biancoceleste quella favorita, ma in una situazione di grande equilibrio. C’è infatti distanza minima tra il segno 1 che identifica la vittoria interna (e che vale 2,55 volte la somma messa sul piatto) e il segno 2 da giocare per il successo in trasferta dei rossoneri, che vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto investito con questo bookmaker. Interessante la quota legata all’eventualità del segno X che identifica il pareggio: la vincita corrisponderebbe a 3,40 volte la puntata con questo bookmaker.



