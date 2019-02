Diretta Lecce Verona/ Streaming video DAZN: big match! (Serie B)

Lecce Verona, in programma alle ore 21:00 di martedì 26 febbraio per la 26^ giornata nel campionato di Serie B 2018-2019, è forse la partita più interessante nel turno infrasettimanale: si affrontano infatti quinta e sesta forza della classifica, dunque stiamo parlando di una sfida diretta per le prime posizioni dei playoff ricordando che terzo e quarto spot della graduatoria manderebbero subito allvea semifinale. Risultati diversi nell’ultimo fine settimana: mentre gli scaligeri hanno confermato il loro buon momento battendo di misura la Salernitana, riportandosi appena sotto la zona che porta alla promozione diretta – vero obiettivo della società – il Lecce è crollato sul campo del Cittadella, facendosi scavalcare proprio dall’Hellas. I salentini però hanno già riposato nel girone di ritorno, dunque hanno una partita in meno rispetto agli avversari di oggi ma anche del Pescara, che ha tre punti di vantaggio e occupa il terzo posto; vincendo oggi la squadra di Fabio Liverani potrebbe dunque sistemare la sua situazione. Partita speciale per lui e Fabio Grosso, entrambi emersi nel Perugia di Gaucci anche se mai in campo insieme; aspettando la diretta di Lecce Verona andiamo a vedere qualche dettaglio su quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, nelle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Verona non sarà disponibile: la partita infatti sarà un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intero pacchetto relativo al campionato di Serie B. Per assistere alle immagini dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la diretta streaming video, o comunque per collegarli al vostro televisore tramite Chromecast; in alternativa potrete installare l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA

Liverani affronta la diretta di Lecce Verona con il solito rombo di centrocampo, nel quale Tachtsidis rappresenta il vertice basso in cabina di regia e Falco dovrebbe invece giocare come trequartista; sulle mezzali i favoriti restano sempre Arrigoni e Tabanelli, davanti invece possibile avvicendamento con Tumminello pronto a prendere il posto di Palombi, facendo coppia con La Mantia. In difesa Meccariello e Marino dovrebbero rappresentare i centrali a protezione di Vigorito; Venuti se la gioca con Fiamozzi per la fascia destra, dall’altra parte largo vantaggio per Calderoni. Il Verona dovrà fare a meno di Empereur, squalificato: ad ogni modo l’italo-brasiliano era partito dalla panchina venerdì, dunque ci sarà conferma per Bianchetti e Dawidowicz davanti a Silvestri con Faraoni e Luigi Vitale da terzini, mentre Colombatto e Liam Henderson si giocano il posto in regia con Gustafson e Zaccagni che potrebbero essere confermati da interni. Tridente offensivo con Di Gaudio pronto a riprendersi il posto a sinistra; dall’altra parte scalpita ancora il sudcoreano Lee, Pazzini e Di Carmine sono in ballottaggio per il posto da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sulla diretta di Lecce Verona abbiamo il supporto dell’agenzia di scommesse Snai: secondo le quote fornite da questo bookmaker i salentini partono favoriti, avendo un valore di 2,25 sull’eventualità del segno 1 che accompagna la loro vittoria. L’ipotesi del successo esterno vale invece 3,25 volte la puntata ed è regolato dal segno 2; dovrete giocare il segno X se pensate che questa partita finirà pari, e in questo caso vincereste una somma corrispondente a 3,15 volte quanto investito.



