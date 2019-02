Probabili formazioni/ Fiorentina Atalanta: quote, Gomez ci prova (Coppa Italia)

Andiamo a valutare le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta: la partita, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 27 febbraio, è valida per la semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Primo round di una doppia sfida che avrà il suo ritorno addirittura tra due mesi; intanto le due squadre ci arrivano con una buona situazione dal punto di vista dei giocatori disponibili, anche se la Dea deve rinunciare a due squalificati e spera se non altro di recuperare il miglior Alejandro Gomez, indisponibile nella sconfitta di Torino. La Fiorentina, che gioca in casa, avrà soprattutto l’obiettivo di non subire gol; compito arduo anche perchè nel posticipo di campionato ne ha incassati ben tre dall’Inter, ma se non altro in una partita pazza ha strappato un utile punto per continuare a inseguire l’Europa. La Coppa Italia è un obiettivo concreto per entrambe: andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi, analizzando in maniera più dettagliata le scelte da ambo i lati nelle probabili formazioni di Fiorentina Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per Fiorentina Atalanta indicano nella squadra viola la favorita, ma questa è la classica partita da tripla: distanza minima tra l’eventualità della vittoria viola (identificata dal segno 1) e l’ipotesi del successo orobico, con valori rispettivamente da 2,55 e 27,5 volte la somma giocata. Il pareggio come sempre viene regolato dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,35 volte quanto avrete deciso di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

LE SCELTE DI PIOLI

Per le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta, Stefano Pioli valuta l’avvicendamento in attacco: Muriel dovrebbe tornare titolare con Giovanni Simeone in panchina, ma c’è anche l’ipotesi che i due giochino insieme a Federico Chiesa. L’alternativa rimane Gerson (favorito su Pjaca) con un centrocampo nel quale inevitabilmente Edmilson Fernandes sarebbe una delle due mezzali; spazio a Benassi come interno di assalto al fianco del regista Veretout, in difesa dovremmo rivedere Milenkovic al centro insieme a Vitor Hugo, dunque con Laurini spostato a destra. Da valutare però questa ipotesi, perchè potrebbe essere confermato Ceccherini e dunque il serbo si allargherebbe a destra; come sappiamo è sempre indisponibile German Pezzella. A sinistra spazio sicuro per Biraghi, in porta naturalmente andrà Lafont che deve riscattare una prestazione non troppo brillante contro l’Inter (sui primi due gol avrebbe forse potuto fare qualcosa in più).

I DUBBI DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini progetta cambi per Fiorentina Atalanta: domenica hanno riposato sia Toloi che Palomino ed entrambi torneranno titolari, presumibilmente con Gianluca Mancini visto che Djimsiti è squalificato In porta conferma per Etrit Berisha, sulle fasce dovrebbero giocare ancora Hateboer e Castagne (Gosens non è al top), in mezzo torna a disposizione De Roon ma l’Atalanta non è fortunata in questo periodo, visto che Freuler deve scontare una giornata di squalifica e dunque ancora una volta non sarà a disposizione la mediana titolare. Pessina o Pasalic a fare compagnia all’olandese nel settore nevralgico del campo, quasi certamente il primo se Gomez non dovesse farcela dal primo minuto perchè il croato verrebbe avanzato sulla trequarti, con Ilicic che a quel punto giocherebbe più vicino alla porta in un ideale posizione di seconda punta, facendo compagnia a Duvan Zapata che ovviamente sarà confermato come centravanti e deve ritrovare il gol perduto.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 5 Ceccherini, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 17 Veretout, 26 E. Fernandes; 25 F. Chiesa, 29 Muriel, 8 Gerson

A disposizione: 23 Terracciano, 33 Brancolini, 2 Laurini, 16 Hancko, 14 B. Dabo, 6 Norgaard, 10 Pjaca, 9 G. Simeone, 27 Graciar

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Ger. Pezzella, Thereau

ATALANTA (4-3-3): 1 E. Berisha; 2 Toloi, 6 Palomino, 23 G. Mancini; 33 Hateboer, 15 De Roon, 88 Pasalic, 21 Castagne; 72 Ilicic; 91 D. Zapata, 10 A. Gomez

A disposizione: 95 Gollini, 31 F. Rossi, 5 A. Masiello, 41 Ibanez, 22 Pessina, 44 Kulusevski, 7 Reca, 99 Barrow

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Djimsiti, Freuler

Indisponibili: Gosens



© RIPRODUZIONE RISERVATA