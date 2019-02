La Coppa Italia torna di scena nelle serate del 26 e 27 febbraio, quando sono state messe in calendario le due semifinali di andata: è tempo quindi di considerare da vicino che cosa ci possono dire le quote, le scommesse e i pronostici di Coppa italia stilati dalla nostra redazione, alla viglia di questa cruciale fase del tabellone. Dopo i clamorosi risultati ottenuti agli ottavi si può dire che davvero tutto potrebbe succedere in questo due giorni: eppure non va dimenticato che il verdetto ultimo arriverà solo tra quasi due mesi a fine aprile, quando sono state messe in calendario le sfide di ritorno. Andiamo quindi a ricordare gli incroci prima di approfondire i pronostici di Coppa italia. Ecco infatti che martedi 26 febbraio 2019 alle ore 21,00 all’Olimpico avrà inizio la sfida tra Lazio e Milan: il giorno dopo e sempre alle ore 21,00 ma le tra le mura dello Stadio Franchi avrà inizio la partita tra Fiorentina e Atalanta.

PRONOSTICO LAZIO MILAN

La sfida di andata della semifinale di Coppa italia non pare sorridere troppo alla squadra di Inzaghi, specie se consideriamo che sta accadendo nello spogliatoio biancoceleste. La Lazio, esclusa dalla prossima fase del tabellone di Europa league, essendo stata sconfitta dal Siviglia, non vanta quindi un ottimo stato di forma, inoltre è piena emergenza in infermeria, con parecchi giocatori finiti KO. Eppure il fattore campo e qualche giorno di riposo extra (la partita di campionato contro l’Udinese è stata rinviata a data da destinarsi), potrebbero rivelarsi decisivi: in ogni caso sarà una battaglia durissima contro un Milan al top della condizione. La squadra di Gattuso infatti sta raccogliendo risultati e prestazioni davvero eccellenti: numeri in mano vediamo che l’ultimo KO risale solo alla finale di Supercoppa contro la Juventus del 16 gennaio scorso. Da segnalare inoltre che il club del diavolo, solo negli ultimi 3 turni di Serie A ha vinto sempre segnando in tutto 9 gol: l’attacco del tecnico calabrese è davvero in splendida forma.

PRONOSTICO FIORENTINA ATALANTA

Per la sfida al Franchi appare ben complicato stilare un pronostico netto anche per lo stato di forma che le due squadre dimostrano alla vigilia di questa semifinale di andata. Se in stagione la Dea ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque va anche detto che proprio i bergamaschi, pur trascinati da Zapata, uno dei miglior marcatori di campionato, hanno rimediato due KO negli ultimi due incontri disputati (contro Milan e Torino). I viola invece si stanno togliendo diverse soddisfazioni e per la squadra di Pioli il fattore campo oggi potrebbe rivelarsi determinante. Eppure i gigliati non arrivano al campo al cuor leggero, ben sapendo che l’Atalanta non è squadra che è possibile sottovalutare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA