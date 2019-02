Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 26^ giornata

La Serie B torna protagonista e in vista della sua 26^ giornata adesso andiamo a studiare quali potrebbero essere i pronostici sulle partite che ci attendono in questo intrigante turno infrasettimanale. I pronostici di Serie B ci regalano dunque quote e scommesse di ogni tipo per le partite che potremo seguire tra oggi, martedì 26 febbraio 2019, e domani mercoledì 27 febbraio. Andiamo dunque ad approfondire l’analisi dei pronostici Serie B per le sfide che andranno in scena in questo turno di fine febbraio, provando ad indicare anche le favorite oppure qualche quota particolarmente intrigante per gli scommettitori.

PRONOSTICO BENEVENTO PESCARA

Si comincerà subito con la partita probabilmente più interessante, lo scontro fra due delle prime quattro squadre in classifica. Il pronostico di Benevento Pescara si annuncia dunque molto aperto: il fattore campo può pesare in favore dei campani, ma a questo punto noi osiamo e vi indichiamo la quota più remunerativa secondo l’agenzia Snai, cioè il segno 2 che vale 4,25 volte la posta in palio.

PRONOSTICO ASCOLI FOGGIA

In una classifica senza penalizzazioni Ascoli e Foggia avrebbero gli stessi punti, dunque si annuncia un match intrigante. Va detto per onestà che l’Ascoli ha giocato due partite in meno ed in più godrà del fattore campo: ecco dunque che potrebbe essere favorito il segno 1, quotato dall’agenzia Snai a 2,25 volte la posta in palio.

PRONOSTICO COSENZA CARPI

Un Cosenza rilanciato dal bel successo sul campo del Perugia ospita un Carpi a sua volta reduce da una vittoria. I calabresi partono comunque favoriti, in virtù dei nove punti di vantaggio oltre che del fattore campo: si può dunque puntare sul segno 1, che l’agenzia di scommesse Snai propone alla quota di 1,85.

PRONOSTICO CROTONE PALERMO

La classifica darebbe ben poche speranze al Crotone, che ha meno della metà dei punti del Palermo in un campionato finora davvero da dimenticare per i calabresi. Le quote dell’agenzia Snai sono però molto equilibrate e di conseguenza vi consigliamo quella più remunerativa: si può puntare sul pareggio, il segno X varrebbe 3,00 volte la posta in palio.

PRONOSTICO LECCE VERONA

Partita davvero stuzzicante a Lecce tra due formazioni che hanno situazioni di classifica quasi identiche – i pugliesi hanno un punto ma anche una partita giocata in meno. Il fattore campo potrebbe avere un’incidenza significativa, la pensa così anche l’agenzia di scommesse Snai che quota il segno 1 in favore del Lecce a 2,25 volte la posta in palio.

PRONOSTICO PADOVA BRESCIA

Il Brescia continua a guidare la classifica e oggi affronta in un curioso testa-coda il Padova, che è invece l’ultima nella graduatoria del campionato cadetto. Di conseguenza si può ritenere favorito proprio il Brescia, nonostante si giochi in Veneto: indichiamo dunque il segno 2, che l’agenzia Snai quota a 2,15.

PRONOSTICO SALERNITANA CREMONESE

La Salernitana ha quattro punti in più in classifica rispetto alla Cremonese e stasera godrà pure del fattore campo favorevole. Si può dunque puntare sul segno 1, che è l’ipotesi considerata più credibile: la quota offerta dall’agenzia Snai per la vittoria casalinga dei campani è pari a 2,35 volte la posta in palio.

PRONOSTICO VENEZIA PERUGIA

Due squadre in cerca di riscatto si affronteranno nel primo posticipo del mercoledì, Venezia Perugia. Pronostico molto incerto, ma il pareggio servirebbe poco ad entrambe: vi proponiamo allora la doppia chance In/Out a 1,35 secondo l’agenzia Snai, che si verificherà in caso di successo di una delle due squadre in campo al Penzo.

PRONOSTICO SPEZIA LIVORNO

La 26^ giornata di Serie B si chiuderà con Spezia Livorno: i toscani arrivano da un prezioso successo sul Venezia, ma il favore dei pronostici va comunque assegnato ai liguri. Il segno 1 infatti varrebbe 1,90 volte la posta in palio per chi punterà sul successo dello Spezia con l’agenzia di scommesse sportive Snai.



