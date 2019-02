Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (26^ giornata)

Sarà un martedì molto ricco per gli appassionati di calcio: in serata l’attesa sarà soprattutto per i risultati Serie B attesi nella ventiseiesima giornata, che si disputa in turno infrasettimanale. Naturalmente in totale saranno nove le partite di questa giornata di Serie B e sette saranno in programma oggi, dunque per prima cosa presentiamo tutti gli appuntamenti di oggi: si comincerà alle ore 18.00 con l’anticipo Benevento Pescara, mentre le altre sei partite avranno inizio alle ore 21.00 e saranno Ascoli Foggia, Cosenza Carpi, Crotone Palermo, Lecce Verona, Padova Brescia e Salernitana Cremonese. I due posticipi di domani saranno invece Venezia Perugia e Spezia Livorno, naturalmente le due partite che riguardano Livorno e Venezia, cioè le due squadre che sono scese in campo appena domenica sera nel posticipo della precedente giornata, disputata nel fine-settimana. Ricordiamo infine che in questo turno infrasettimanale tocca al Cittadella riposare.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Tra i risultati Serie B più attesi oggi, martedì 26 febbraio, ci sarà naturalmente quello della capolista Brescia, che sabato ha dimostrato anche di essere fortunata nella partita contro il Crotone: un pizzico di buona sorte non guasta nel lungo cammino della Serie B, la classifica comunque ci dice in modo chiaro che le Rondinelle lombarde meritano di stare dove sono. Si tratta comunque di una classifica ancora complicata da analizzare, ad esempio va riconosciuto che l’allungo del Brescia è arrivato anche grazie al turno di riposo osservato nel weekend dal Palermo, tuttavia Eugenio Corini può contare su un attacco davvero impressionante, con 52 gol all’attivo mentre nessuna altra squadra della Serie B è ancora arrivata nemmeno a 40. Questa sera attenzione al testa-coda sul campo del Padova: i 28 punti di differenza identificano in modo chiaro il Brescia come favorito, ma i veneti sono alla disperata ricerca di punti salvezza e giocare sul campo di una pericolante nasconde sempre molte insidie.

SERIE B, 26^ GIORNATA

Ore 18.00

Benevento Pescara

Ore 21.00

Ascoli Foggia

Cosenza Carpi

Crotone Palermo

Lecce Verona

Padova Brescia

Salernitana Cremonese

CLASSIFICA

Brescia 46

Palermo 42

Pescara 41

Benevento 40

Verona 39

Lecce 38

Spezia 34

Cittadella 33

Perugia 32

Salernitana 31

Cosenza 30

Ascoli 28

Cremonese 27

Venezia 26

Livorno 23

Foggia (-6) 22

Carpi 21

Crotone 19

Padova 18



