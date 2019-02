Dazn sbarca in Spagna. Il servizio di streaming live e on demand dedicato allo sport, il primo internazionale, ha fatto il suo debutto ufficiale sul mercato spagnolo. Prosegue dunque l’espansione globale di Dazn, disponibile ora in otto nazioni dopo l’arrivo in Giappone, Germania, Austria e Svizzera nel 2016, Canada nel 2017, Italia e Stati Uniti l’anno scorso. Il prossimo Paese ad essere “conquistato” da Dazn dovrebbe essere il Brasile, dove si sta presentando sui social media in attesa del debutto ufficiale che è previsto nei prossimi mesi. Comprensibilmente soddisfatto per l’operazione è Simon Danyer, CEO di Dazn Group. «Questo è l’inizio di una nuova era per gli appassionati spagnoli», ha dichiarato. La rivoluzione tecnologica dello sport che diventa accessibile, flessibile e conveniente prosegue. «La Spagna è una nazione di amanti dello sport, che sono pronti al cambiamento. Vogliono un modo migliore di vedere i loro eventi preferiti, e siamo molto orgogliosi di renderlo possibile grazie alla nostra rapida crescita internazionale», ha aggiunto Danyer.

DAZN IN SPAGNA CON COPPA ITALIA E SUPERCOPPA

L’offerta di Dazn per il mercato spagnolo prevede contenuti sportivi come MotoGp, Moto 2 e Moto3, di cui detiene i diritti fino al 2022. Euroleage fino al 2023, 7Days EuroCup e FIBA Basketball World Cup (non in esclusiva), Premier League (2019/20 e 2021/22), J League. Per quanto riguarda il calcio internazionale, Dazn in Spagna trasmetterà la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, oltre a FA Cup, Carabao Cup, EFL Championship, League One, League Two. Saranno trasmessi anche gli sport da combattimento come MMA (UFC, Bellator) e Boxe (Golden Boy, Matchroom Boxing USA / UK). Dazn ha poi annunciato due nuovi brand ambassador: Neymar Jr e José Mourinho, che saranno presenti anche all’interno dei contenuti originali della piattaforma. I due si aggiungono alla scuderia che annovera anche Cristiano Ronaldo, Saúl “Canelo” Álvarez e Marc Márquez. L’ex allenatore del Manchester United non parteciperà solo ad attività promozionali ma sarà anche opinionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA