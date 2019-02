Diretta Fiorentina Atalanta/ Streaming video Rai: viola favoriti (Coppa Italia)

Fiorentina Atalanta sarà diretta dal signor Daniele Doveri e, in programma mercoledì 27 febbraio alle ore 21:00, è la seconda semifinale di andata della Coppa Italia 2018-2019. Una di queste squadre affronterà Lazio o Milan in finale, ma intanto possiamo già dire che il ritorno della semifinale è previsto addirittura tra due mesi; i viola hanno clamorosamente eliminato la Roma con un 7-1 che non ha bisogno di commenti, trovando una serata nella quale hanno mostrato tutto quel potenziale offensivo che in campionato, domenica sera, ha portato ad un pareggio per 3-3 contro l’Inter raccolto sul filo di lana, e tra mille polemiche. L’Atalanta in Coppa Italia ha interrotto la striscia della Juventus, che ha vinto le ultime quattro edizioni: il netto e meritatissimo 3-0 di Bergamo è arrivato in un periodo di forma stratosferico per la Dea, che però quando è arrivata addirittura vicina alla zona Champions League ha incassato due sconfitte consecutive, perdendo in particolar modo la sfida diretta (in casa) contro il Milan e poi arrendendosi anche al Torino. Gian Piero Gasperini cerca riscatto, Stefano Pioli sa come lui di avere a disposizione una grande occasione in questo trofeo, al quale entrambe le società tengono tanto anche perchè regalerebbe di diritto un posto nella fase a gironi della prossima Europa League; andiamo dunque a vedere, mentre attendiamo il calcio d’inizio nella diretta di Fiorentina Atalanta, in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Franchi, visto che mancano solo poche ore alla semifinale di andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta, come è stato e sarà per tutte le partite della Coppa Italia, è disponibile in chiaro per tutti sulla televisione di stato: dovrete infatti andare sul canale Rai Uno per assistere alla semifinale di andata del torneo. In assenza di un televisore la stessa emittente fornisce la possibilità di avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video: dovrete munirvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it.

FIORENTINA ATALANTA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Fiorentina Atalanta leggendone le formazioni: Pioli ripropone il 4-3-3 ma questa volta in difesa dovrebbe esserci Milenkovic, schierato a destra con Ceccherini confermato al centro a fare coppia con Vitor Hugo (davanti a Lafont) mentre a sinistra giocherà senza discussioni Biraghi. In mezzo almeno una delle scelte dipenderà da quello che il tecnico intenderà fare davanti: con Gerson schierato nuovamente da esterno alto sarà Edmilson Fernandes a giocare insieme a Veretout e Benassi, in caso contrario l’ex della Roma tornerà utile per occupare lo spot di mezzala. Dunque nel tridente Muriel torna titolare e Federico Chiesa sarà uno degli esterni, a giocarsi il posto sono Gerson e Giovanni Simeone che, nel caso, sposterebbe il colombiano sulla sinistra. L’Atalanta non potrà utilizzare Djimsiti e Freuler, entrambi squalificati: in difesa tornano Toloi e Palomino con Gianluca Mancini a completare il terzetto davanti ad Etrit Berisha, a centrocampo insieme a De Roon dovrebbe essere confermato Pasalic a meno che Alejandro Gomez non sia costretto a partire dalla panchina, in questo caso probabile che il croato venga avanzato lasciando una maglia da mediano a Pessina. Ilicic, altro ex della partita, giocherà come sempre sulla trequarti; il mancino sloveno accompagnerà Duvan Zapata, che dopo la clamorosa serie realizzativa (14 gol in otto gare consecutive) ha segnato solo una volta nelle ultime quattro e dunque vuole riprendere il discorso interrotto.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai mette a disposizione per la diretta di Fiorentina Atalanta indicano un grande equilibrio: siamo infatti ad un valore di 2,55 volte la puntata per il segno 1 che identifica la vittoria dei viola, ma il segno 2 da giocare per il successo esterno della Dea è realmente vicino, valendo una cifra pari a 2,75 volte quanto investito. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe invece ad un valore pari a 3,35 volte la giocata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA