Monza Imolese, che verrà diretta dal signor Michele Di Cairano, è valida per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019: siamo allo stadio Brianteo e questa partita va in scena alle ore 14:30 di mercoledì 27 febbraio. Una sfida non troppo scontata, perchè se il Monza partiva con i favori del pronostico alla vigilia della stagione, costruita per il salto di categoria o comunque per un campionato da prime posizioni, l’Imolese è neopromossa e ci si aspettava che dovesse lottare per salvarsi. Invece i romagnoli hanno sorpreso tutti riuscendo a competere per i vertici del girone B: attualmente occupano la quarta posizione della classifica e hanno due punti in più degli stessi brianzoli, che pagano la crisi autunnale dalla quale però sembrano essere usciti. Sabato la squadra di Cristian Brocchi ha battuto il Fano, mentre in Coppa Italia ha superato due turni allo stesso modo, cioè trovando autoreti decisive nei primi minuti di ciascuna sfida; l’Imolese dopo la vittoria contro la Lucchese ha confermato la sua competitività rimontando e battendo la Carrarese negli ottavi. Aspettiamo allora la diretta di Monza Imolese; nel frattempo possiamo andare a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Brianteo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Monza Imolese: anche la Coppa Italia Serie C, così come le partite di campionato, sono esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione fornisce ai suoi abbonati il ventaglio delle sfide in diretta streaming video. Dovrete dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in questo modo potrete poi abbonarvi al servizio oppure acquistare, ad un prezzo fisso, il singolo evento di volta in volta.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA IMOLESE

Ecco allora le probabili formazioni in vista della diretta di Monza Imolese: Brocchi potrebbe confermare il 4-3-1-2 che ha battuto la Pro Vercelli all’inizio del mese, dunque con Negro e De Santis davanti a Sommariva mentre sugli esterni andrebbero a giocare Bearzotti e Tentardini. In mezzo una possibilità potrebbe averla Matheus Paquetà, fratello di Lucas che gioca nel Milan; tuttavia Lora e Galli restano favoriti per affiancare Di Paola che giocherà in cabina di regia, con un reparto avanzato nel quale Tomaselli si disporrà alle spalle di Ceccarelli e Reginaldo. L’Imolese di Alessio Dionisi ha modulo identico: davanti a Turrin ci sono Checchi e Tissone, Boccardi e Zucchetti i laterali ad accompagnare il lavoro di Gargiulo e Ranieri come interni di centrocampo, un settore nevralgico nel quale Bensaja sarà il metronomo della squadra. Nicola Mosti dovrebbe essere il trequartista, davanti a lui pronti Giuseppe Giovinco e Rossetti.



