Diretta Venezia Perugia/ Streaming video DAZN: Zenga sfida Nesta (Serie B)

Venezia Perugia, che sarà diretta dal signor Luigi Pillitteri, si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 27 febbraio ed è uno dei posticipi nella 26^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Sfida tra due ex leggende del nostro calcio come Walter Zenga e Alessandro Nesta, che attraversano un momento poco felice: il Venezia ha perso a Livorno la seconda partita nelle ultime tre, ha vinto una sola volta nelle ultime nove e non festeggia un successo esterno dalla fine di ottobre, avendo adesso una classifica complicata con tre punti da difendere sulla zona playout, dove però le avversarie sono agguerrite e stanno marciando. Dal canto suo il Perugia continua a entrare e uscire dalla zona playoff: non vince due partite consecutive da ottobre-novembre (erano state tre), ha ottenuto due successi nelle ultime due trasferte ma ha perso tre volte in fila al Renato Curi (sabato scorso contro il Cosenza), dove non ottiene tre punti dal 27 dicembre. E’ evidente che senza la giusta continuità il Grifone non possa ambire a grandi traguardi; la post season per tentare la scalata alla promozione resta ampiamente alla portata ma bisogna iniziare a viaggiare a velocità decisamente più elevate. Vedremo cosa succederà oggi nella diretta di Venezia Perugia, aspettando la quale possiamo intanto valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo il dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Venezia Perugia: come sappiamo il campionato di Serie B è mandato in onda esclusivamente – ad eccezione dell’anticipo – dalla piattaforma DAZN, che fornisce ai suoi abbonati le immagini del campionato cadetto in diretta streaming video. Usufruendo di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque seguire questa gara, eventualmente collegando i dispositivi alla televisione tramite Chromecast ma anche installando direttamente l’applicazione su una smart tv che abbia una connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PERUGIA

Avvicinandoci alla diretta di Venezia Perugia scopriamo che Zenga dovrebbe nuovamente puntare sul 4-3-3 o su un centrocampo a rombo: dipenderà dalla posizione di Di Mariano, che può fare l’esterno con Lombardi sull’altro lato del campo oppure il trequartista alle spalle dello stesso Lombardi e di Bocalon. In difesa ballottaggio tra Zampano e Bruscagin per la corsia destra, dall’altra parte potrebbe esserci campo per Mazan (o per lo stesso Bruscagin), in mezzo a protezione di Vicario giocheranno Domizzi e Modolo ma rientra anche Andelkovic, che potrebbe avere una maglia. Centrocampo con Segre, Bentivoglio e Suciu ma i lagunari possono anche disporsi con il 3-5-2; nel Perugia sono importanti i rientri di Dragomir e Verre dalla squalifica: il belga dovrebbe fare il trequartista, il secondo disporsi da mezzala al fianco di Raffaele Bianco con il solito ballottaggio Falzerano-Moscati per l’altra maglia da interno. Il tandem offensivo prevede Vido e Melchiorri, che partono nettamente favoriti (12 gol in due in campionato); in difesa invece Sgarbi e Mazzocchi si giocano il ruolo di terzino destro, Felicioli sembra essere in vantaggio per la maglia di esterno basso a sinistra mentre davanti al portiere Gabriel agiranno Gyomber e Cremonesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere sulla diretta di Venezia Perugia avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il bookmaker assegna ai lagunari un vantaggio risicato, perchè il segno 1 per la loro vittoria vale 2,60 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,95 che viene invece posto sul segno 2, eventualità che regola il successo esterno del Grifone. Il pareggio, che viene identificato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un valore di 2,95 volte quanto avrete investito.



