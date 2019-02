Diretta Vicenza Gozzano/ Streaming video e tv: ritorno di Colella in panchina

Vicenza Gozzano, partita diretta dal signor Andrea Colombo, si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 27 febbraio: è valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C 2018-2019 e viene disputata in gara secca, dunque con la possibilità di andare ai tempi supplementari e anche ai calci di rigore per stabilire la squadra che si qualificherà alla semifinale. Per il Vicenza la coppa può rappresentare una sorta di valvola di sfogo: l’ultima sconfitta, arrivata nel derby sul campo della Virtus Verona, ha messo ancor più a rischio la qualificazione ai playoff del campionato e soprattutto ha portato all’esonero di Michele Serena, sostituito da Giovanni Colella che torna ad allenare il LaneRossi dopo la sostituzione avvenuta nemmeno due mesi fa. La vittoria sul campo della Feralpisalò ha permesso ai biancorossi di continuare il loro percorso in questa competizione, dove il Gozzano si è fatto strada grazie al successo di misura sull’AlbinoLeffe; nel weekend i piemontesi non hanno giocato perchè il calendario prevedeva la partita contro la Pro Piacenza, esclusa ufficialmente dal campionato, e dunque hanno avuto a disposizione qualche giorno extra per riposare e preparare al meglio la diretta di Vicenza Gozzano, di cui ora possiamo andare a valutare le probabili formazioni sul terreno di gioco del Menti aspettando il calcio d’inizio, atteso ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Vicenza Gozzano: anche la Coppa Italia Serie C, così come le partite di campionato, sono esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione fornisce ai suoi abbonati il ventaglio delle sfide in diretta streaming video. Dovrete dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in questo modo potrete poi abbonarvi al servizio oppure acquistare, ad un prezzo fisso, il singolo evento di volta in volta.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA GOZZANO

Nella diretta di Vicenza Gozzano scopriamo che il modulo biancorosso non dovrebbe cambiare: Colella giocava prevalentemente con il rombo di centrocampo senza però disdegnare il doppio trequartista, che dunque potrebbe essere confermato oggi con Tronco e Curcio in appoggio a Maistrello o con l’ex Arzachena qualche passo avanti. A centrocampo le scelte dovrebbero vertere ancora su Zonta e Andrea Bovo da mezzali, a supportare Pontisso che agirà come playmaker basso; Pasini e Bizzotto i centrali difensivi a protezione del portiere Albertazzi, Bonetto e Stevanin dovrebbero essere i terzini. Antonio Soda dovrebbe invece affrontare questa partita con il 3-5-2: Mangraviti, Gigli ed Emiliano formano il terzetto difensivo davanti a Jacopo Viola, con due laterali come Tumminelli e Evans che agiscono partendo da centrocampo dove daranno supporto a Gemelli e Graziano, schierati sulle mezzali. Il regista di riferimento sarà Sampietro, mentre davanti Libertazzi dovrebbe fare coppia con Rolfini il cui gol è stato decisivo negli ottavi di finale contro l’AlbinoLeffe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA