Diretta Viterbese Teramo/ Streaming video e tv: ottimo momento per entrambe

Viterbese Teramo, che sarà diretta dal signor Luca Zufferli, si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 27 febbraio: allo stadio Enrico Rocchi siamo ancora negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019 (in gara secca, dunque con la possibilità di andare ai tempi supplementari o ai calci di rigore), mentre vengono disputati gli altri quarti queste due squadre “recuperano” perchè la gara tra i gialloblu e la Ternana, nel turno precedente, era stata sospesa al termine del primo tempo (causa neve) e conclusa più avanti. Una sfida peraltro incredibile, nella quale i laziali avevano ribaltato l’iniziale svantaggio andando a prendersi una vittoria importante; la Viterbese arriva a questo ottavo con il vento in poppa, avendo anche recuperato la situazione in un campionato che adesso la vede come grande mina vagante in chiave playoff. Per quanto riguarda il Teramo, gli abruzzesi nel girone B corrono per la salvezza ma stanno facendo strada in Coppa Italia, dove comunque non giocano dalla vittoria sulla Sambenedettese arrivata addirittura a fine ottobre. Ora mentre aspettiamo la diretta di Viterbese Teramo possiamo andare a valutare il modo in cui i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Viterbese Teramo: anche la Coppa Italia Serie C, così come le partite di campionato, sono esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione fornisce ai suoi abbonati il ventaglio delle sfide in diretta streaming video. Dovrete dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in questo modo potrete poi abbonarvi al servizio oppure acquistare, ad un prezzo fisso, il singolo evento di volta in volta.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE TERAMO

Nella diretta di Viterbese Teramo mancherà Bismark, autore del gol decisivo contro la Ternana: espulso nel finale, lascerà il posto di seconda punta a Zerbin che dovrebbe dunque fare coppia con Polidori, mentre a centrocampo Antonio Calabro punterà nuovamente su Vandeputte e Mignanelli come esterni e su Pacilli come regista basso, avendo in Baldassin e Damiani le due mezzali. In difesa, a protezione del portiere Valentini, ci sarà spazio per capitan Sini al fianco di Atanasov e Rinaldi. Il Teramo potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla bella vittoria di Ravenna: in porta torna Michal Lewandowski, in difesa restano confermati Polak, Fiordaliso e Caidi ma già a centrocampo De Grazia e Persia possono prendere il posto di Spinozzi e Giorgi, con Spighi che invece dovrebbe avere in mano le redini del gioco. Ventola e Celli sono insidiati da Zecca e Cappa sulle corsie laterali; Infantino verso la conferma da prima punta, Barbuti invece potrebbe soffiare la maglia a Sparacello.



