Video/ Crotone Palermo (3-0): highlights e gol della partita (Serie B)

Il Palermo crolla all’Ezio Scida sotto i colpi di Rohden, Mraz e Simy in un match praticamente senza storia. Come si vede nel video di Crotone Palermo, i padroni di casa hanno comandato il gioco per larga parte di una gara che ha visto i rosanero soffrire molto il pressing asfissiante dei padroni di casa. Andiamo a scoprire ora le statistiche del match. Sono 360 i passaggi messi insieme dai calabresi contro i 484 dei siciliani. Anche i tiri, 12 a 9, sono stati in favore della compagine rosanero che quindi ha davvero faticato a capitalizzare le occasioni costruite. Con questa sconfitta il Palermo scivola terzo superato dal Benevento e avvicinato dal Lecce che si porta ad appena un punto. Il Crotone resta invece al terz’ultimo posto ma prende fiducia dopo aver battuto una compagine dai valori tecnici nettamente superiori, anche se in questo match la differenza non si è vista.

LE DICHIARAZIONI

Il portiere del Crotone, Alex Cordaz, ha parlato a Dazn, dopo il successo ottenuto contro il Palermo. Queste le sue parole raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Non potevamo sbagliare. Dovevamo far bottino pieno e ci siamo riusciti. Quello che conta adesso è vincere, siamo indietro. Il portiere deve parare, l’attaccante segnare, ognuno deve fare il suo. Non possiamo pensare agli altri, dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare duro. Siamo un gruppo molto unito, abbiamo unità di intenti per riuscire a salvarci”.





