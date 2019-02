Video/ Lazio Milan (0-0): gli highlights della partita (semifinale Coppa Italia)

Presentando il video di Lazio Milan, dobbiamo parlare di uno 0-0 senza troppe occasioni concrete: l’andata della semifinale di Coppa Italia termina con un nulla di fatto che lascia tutto aperto in vista del ritorno che verrà disputato a San Siro. Una delusione soprattutto per la Lazio, non solo perché giocava in casa: ai punti i biancocelesti avrebbero sicuramente meritato di portare a casa la vittoria ma, come spesso accaduto nella gestione di Simone Inzaghi contro le big, una grande mole di lavoro di pressing e ripartenze in velocità non ha portato ai gol, con la squadra imprecisa negli ultimi 16 metri. Il Milan è partito meglio in avvio di partita, durando però circa 10 minuti: poi Acerbi ha imbavagliato Piatek con una grande prestazione, Suso non è mai stato determinante, Kessie è uscito per infortunio al 28’ e così il solo Paquetà non è bastato ai rossoneri, in balia di una Lazio che ci ha provato con Patric, Immobile, Milinkovic-Savic e Joaquin Correa, senza mai inquadrare lo specchio della porta e lasciando Gigio Donnarumma sostanzialmente inoperoso, anche se costantemente sotto pressione. Nella ripresa la spinta della Lazio è se possibile aumentata nel primo quarto d’ora, per poi affievolirsi; c’è stato comunque il tempo di un palo di Immobile (ma l’eventuale gol sarebbe stato annullato per fuorigioco) e qualche ammonizione comminata dall’ottimo arbitro Orsato, tra cui un giallo tendente al rosso per Patric autore di un brutto fallo su Borini.

VIDEO LAZIO MILAN: LE STATISTICHE

Prima di vedere il video di Lazio Milan, leggiamo anche alcune delle statistiche: i rossoneri hanno avuto il possesso palla dalla loro (52%)ma hanno tirato appena in tre occasioni contro le 12 della Lazio, risultano cinque parate di Donnarumma che però non si è mai dovuto prodigare in interventi miracolosi. I biancocelesti in sette occasioni non hanno trovato lo specchio della porta, sono risultati molto più fallosi (al Milan sono stati fischiati solo 4 falli, su un totale di 19) e hanno avuto un 85% di precisione nei passaggi, che in totale sono stati 414 (meno rispetto a quelli degli avversari). La squadra di casa ha attaccato soprattutto dalla corsia sinistra: 31 volte, contro i 21 assalti dalla destra. Stesso numero questo per i rossoneri, che però a sinistra sono andati solo 8 volte preferendo anche il centro (12 attacchi), i palloni recuperati sono stati a favore della Lazio (28 contro 23) mentre sono stati cinque gli ammoniti in questa semifinale di andata della Coppa Italia, due per la Lazio e tre per il Milan. Le statistiche certamente non raccontano tutto, e in questo caso non aiutano troppo a capire come i biancocelesti abbiano creato decisamente di più anche grazie alla coppia Bastos-Francesco Acerbi, i migliori per palle recuperate (11 in totale). Suso, invece, è stato il calciatore a perdere più possessi con 8.



