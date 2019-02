Video/ Padova Brescia (1-1): highlights e gol della partita (Serie B)

La capolista Brescia impatta in casa del Padova dopo aver raggiunto i padroni di casa grazie a Ndoj. Come si vede nel video di Padova Brescia, la rete di Mazzocco ha illuso il Padova che ha comunque disputato una gara accorta e intensa. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l’andamento della gara. Sono stati ben 573 i passaggi messi insieme dai lombardi contro i 234 del Padova. I tiri invece sono stati dieci ciascuno con i due attacchi che quindi hanno creato le stesse occasioni da rete. Bonazzoli ha servito l’assist vincente a Mazzocco. Con questo risultato il Brescia resta primo in classifica a più quattro dalla seconda, il Benevento. Il Padova resta invece ultimo in classifica. Un pari quindi d’oro per i padroni di casa che sperano di rilanciarsi dopo aver fermato a sorpresa la capolista Brescia, favorita del torneo.

LE DICHIARAZIONI

Emanuele Ndoj, centrocampista del Brescia e autore del gol del definitivo pareggio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare del match contro il Padova. Queste le dichiarazioni raccolte dal portale tuttomercatoweb: “Peccato per il risultato, noi abbiamo cercato di proporre il nostro calcio. Ci portiamo a casa il pareggio, ce l’abbiamo messa tutta fino alla fine. Rimane un punto importante, potevamo fare qualcosa di più ma ora pensiamo alla prossima. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, con loro tutti dietro e pronti a ripartire. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma è andata così”.





