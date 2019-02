Video/ Salernitana Cremonese (2-0): highlights e gol del match (Serie B 26^ giornata)

Video Salernitana-Cremonese 2-0: highlights e gol della partita valevole per la 26^ giornata di Serie B 2018-19. Nel turno infrasettimanale, tra le mura amiche dell’Arechi, la squadra allenata da Angelo Gregucci ritrova la vittoria e soprattutto la zona play-off grazie ai gol di Joseph Minala e Lamin Jallow che nel secondo tempo, tra il 61′ e il 69′, assestano un uno-due micidiale per gli uomini di Rastelli (che sembra avere le ore contate in panchina), ormai sempre più allo sbando e sull’orlo del baratro. Per la seconda stagione consecutiva i grigiorossi si ritrovano immischiati nella lotta per non retrocedere, dopo essere partiti con ben altre ambizioni: la zona play-out adesso dista solamente 4 punti, peccato che il Livorno rispetto alla Cremonese abbia due gare in meno e in teoria potrebbe ancora scavalcarla con un paio di successi, ipotesi tutt’altro che remota visto che i labronici di Breda stanno attraversando un momento decisamente positivo. Al di là dei gol, il match non ha offerto molti spunti di interesse, in particolare il primo tempo è scivolato via senza sussulti, a parte l’occasione mancata da Soddimo che continua ad avere un pessimo feeling con le porte avversarie. Sullo 0-2 gli ospiti potevano anche riaprirla, peccato che Carretta di testa non sia riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta difesa da Micai, e così la Salernitana ha potuto gestire con calma e tranquillità i due gol di vantaggio, senza farsi prendere dal panico come è successo al Lecce contro il Verona, o di subire una rimonta in extremis come accaduto all’Ascoli contro il Foggia.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio è intervenuto ai microfoni di DAZN l’uomo che ha sbloccato il match, Joseph Minala: “Nei novanta minuti non sono riuscito a sfruttare tutte le occasioni che mi sono capitate, alla fine in qualche modo l’ho buttata dentro e soprattutto abbiamo colto una vittoria importante che ci consente di fare un bel balzo in classifica. Domenica prossima ci aspetta una partita fondamentale in chiave play-off contro il Perugia. Mi fa piacere che il mister abbia fiducia in me, in settimana do sempre il massimo in allenamento per farmi trovare pronto. La Salernitana è una squadra ambiziosa, faremo di tutto per arrivare tra le prime otto, vogliamo mantenere la promessa fatta ai tifosi a inizio stagione, loro meritano la Serie A e speriamo di potergliela regalare”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA