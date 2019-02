Diretta Khimki Milano/ Streaming video e tv: trasferta russa per l’Olimpia (Eurolega)

Khimki Milano si gioca alle ore 18:00 italiane di giovedì 28 febbraio: siamo arrivati alla 24^ giornata di basket Eurolega 2018-2019 e presso l’Arena Mytishchi l’Olimpia va a caccia della quinta vittoria consecutiva, che porterebbe ancor più vicina la squadra alla qualificazione ai playoff. La classifica parla chiaro: Milano occupa la sesta posizione alla pari dell’Olympiacos ma con una migliore differenza canestri (aspettando la partita di ritorno), anche se il vantaggio sul Bayern è di una sola gara e in caso di arrivo a pari punti sarebbero i tedeschi ad avere la meglio per il vantaggio nella doppia sfida diretta. Il Khimki è una delle squadre che sperano di arrivare nelle prime otto, come era successo lo scorso anno a sorpresa: tuttavia i russi devono rimontare due gare e davanti a loro ci sono anche Maccabi e Panathinaikos, cosa che naturalmente rende complicato il loro piano. Attendiamo dunque la diretta di Khimki Milano, della quale andiamo ora a presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Khimki Milano potrebbe essere trasmessa su Eurosport 2, che eventualmente avrà l’esclusiva sul una sfida che sarebbe riservata ai soli abbonati alla televisione satellitare; per tutti gli altri l’appuntamento alternativo rimane la piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intero quadro delle partite di Eurolega in diretta streaming video previo abbonamento al servizio, e mediante l’uso di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito www.euroleague.net troverete le informazioni utili su questa gara, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet della Mytishchi Arena.

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta di Khimki Milano inizia dunque su ottime premesse per l’Olimpia: la squadra di Simone Pianigiani come detto ha vinto le ultime quattro partite, portando a casa un importantissimo successo contro il Maccabi nel quale è stata girata anche la differenza canestri. Un momento prezioso per Milano, che per la prima volta in tre edizioni con il formato a girone unico potrebbe qualificarsi ai playoff; il finale della regular season rischia di essere complicato perchè il calendario non tira certo dalla parte della Armani Exchange, ma la sensazione è che questa striscia di vittorie abbia davvero sbloccato qualcosa nella testa dei giocatori e nella fluidità del gioco. Lo scorso anno il Khimki, trascinato dallo strepitoso Alex Shved, si era preso i playoff destando grande impressione; in questa stagione le cose sono leggermente complicate, anche se i russi che sembravano tagliati fuori dal discorso ci sono rientrati di prepotenza nel girone di ritorno, permettendosi di battere la capolista Fenerbahçe e poi vincendo due partite consecutive contro Zalgiris e Buducnost prima di cadere sul campo del Panathinaikos. L’Olimpia ha già vinto la partita di andata, finita con un solo punto di scarto: il pronostico dice che anche nella diretta di Khimki Milano Pianigiani e i suoi ragazzi siano favoriti, ma le partite vanno sempre giocate e dunque bisognerà vedere quello che succederà tra poco, quando finalmente si alzerà la palla a due della sfida.



