Diretta Trapani Potenza/ Streaming video e tv: quote, i granata partono favoriti

Trapani Potenza si gioca alle ore 20:30 di giovedì 28 febbraio: presso lo stadio Provinciale di Erice va in scena la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2018-2019. Si tratta di una partita che almeno sulla carta parla chiaro, nel senso che i granata sono decisamente superiori ai pur competitivi lucani; tuttavia trattandosi di una gara secca, che prevede tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità, l’equilibrio in campo potrebbe diventare maggiore. Il Trapani per di più arriva da un deludente pareggio interno contro la Cavese, a causa del quale ha perso due punti nei confronti della Juve Stabia non riuscendo a tenere il passo della capolista del girone C; la squadra di Vincenzo Italiano va a caccia di riscatto in questa sfida, mentre il Potenza con il 2-0 al Siracusa ha allungato a sei la striscia di partite utili (due vittorie e quattro pareggi) e ha in questo modo confermato la sua posizione all’interno della zona playoff. Sarà allora una partita molto interessante quella di oggi: noi attendiamo il calcio d’inizio nella diretta di Trapani Potenza, intanto possiamo andare a vedere le probabili formazioni analizzando dubbi e certezze dei due allenatori a poche ore dalla sfida che ad ogni modo vale molto, perché se anche la priorità di entrambe le società rimane il campionato questa Coppa Italia Serie C potrebbe servire anche solo per trovare il giusto sprint nell’ultima parte di stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Potenza sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60) e dunque sarà disponibile in chiaro per tutti anche con lo streaming sul sito www.sportitalia.com; inoltre va comunque ricordato che le partite di terza divisione sono anche a disposizione sul portale elevensports.it, che ancora una volta fornisce l’intera gamma della stagione in diretta streaming video, tramite l’uso di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Per assistere alle immagini è possibile abbonarsi annualmente al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, le partite di Serie C hanno un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI POTENZA

E’ possibile che per la diretta di Trapani Potenza entrambe le squadre confermino le squadre che hanno giocato gli ottavi di Coppa Italia: dunque Italiano punta su un 4-3-3 nel quale Riccardo Ferrara è protetto dai due centrali Pagliarulo e Joao Silva, con Scrugli e Lomolino che invece giocheranno larghi dando una mano ai due interni di centrocampo, che dovrebbero essere Costa Ferreira (matchwinner contro il Catanzaro) e Aloi. Nel tridente offensivo cercano una chance Tulli e Ferretti, ma il tecnico potrebbe nuovamente puntare su Dambros e Fedato come laterali, utili per allargare il campo e far trovare maggiore spazio a Evacuo che dovrebbe essere la prima punta. Giuseppe Raffaele invece schiera il suo Potenza con un 4-3-1-2 nel quale Matera è il vertice basso di centrocampo con Manuel Ricci che agisce invece sulla trequarti, affiancando due tra Genchi, Lescano e França che si giocano il posto da prima punta. A centrocampo Dettori e Sepe saranno impiegati sulle mezzali, a protezione del portiere Breza ci saranno Emerson e Giosa con Coccia e Panico che invece giostreranno come terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per la diretta di Trapani Potenza indicano come favorita la squadra di casa: vale 1,83 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria dei siciliani. Il segno X sul quale scommettere per il pareggio vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,20 volte la puntata, mentre l’eventualità del successo esterno è regolata dal segno 2 e in questo caso andreste a vincere un corrispettivo di 4,50 volte la cifra investita.



