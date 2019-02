Probabili formazioni/ Cagliari Inter: diretta tv, Maran ritrova Joao Pedro (Serie A)

La 26^ giornata della Serie A si accenderà solo domani 1 marzo con l’anticipo atteso alla Sardegna Arena alle ore 20,30 tra Cagliari e Inter di cui ora andremo ad analizzare la vicino le probabili formazioni. Il banco di prova è certamente prestigioso: Spalletti vorrà porre rimedio al pareggio recuperato contro la Fiorentina tra mille polemiche. Non meno concentrato sarà Rolando Maran a cui non saranno concessi errori nel fissare le probabili formazioni di Cagliari Inter: dopo il tonfo contro la Sampdoria a Marassi, i sardi hanno ancora parecchio terreno da percorrere per allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione in campionato cadetto a fine stagione. Andiamo dunque a controllare da vicino le probabili formazioni di Cagliari Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo subito che la partita tra Cagliari e Inter sarà visibile in diretta tv solamente sui canali della piattaforma satellitare Sky: l’appuntamento per gli abbonati sarà per la precisione su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà un’esclusiva degli abbonati Sky, che potranno naturalmente utilizzare l’apposito servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

LE MOSSE DI MARAN

Per l’anticipo alla Sardegna Arena Rolando Maran ritrova dopo la squalifica Joao Pedro: ecco dunque che nel 4-3-2-1 il brasiliano sarà titolare al fianco di Ionita per supportare Pavoletti prima punta. Procedendo a ritroso ritroviamo la mediana a tre dove si contendono la maglia da titolare Padoin, Cigarini e Barella, pur con Bradaric in cerca di spazio dalla panchina e ricordiamo che Deiola sarà fermo in tribuna per decisione del giudice sportivo. In difesa, posta di fronte al solito Cragno, vedremo inoltre dal primo minuto Pisacane e Ceppitelli al centro, mentre ai lati ecco che si candidano Srna e Luca Pellegrini, benchè rimangano a disposizione Faragò e Lykogiannis.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Cagliari Inter, Spalletti non dovrebbe fare a meno del 42-3-1 come modulo, dove troverà la conferma dal primo minuto Lautaro Martinez, visto che Icardi risulta ancora indisponibile. Al servizio del nuovo bomber nerazzurro troveremo dunque Perisic e Politano dal primo minuto in campo sull’esterno: sulla tre quarti non dovrebbe mancare poi Nainggolan, che pare aver ritrovato una certa forma. Qualche ballottaggio come al solito si accende nella mediana a due: Brozovic ovviamente sarà titolare confermato ma al suo fianco potrebbero entrare in contrasto Vecino, Joao Mario e Gagliardini. Per la difesa a quattro pare confermata la coppia centrale con De Vrij e Skriniar, mentre sorgono i dubbi per le maglie da titolari ai lati: qui D’Ambrosio e Asamoah paiono le prime scelte del tecnico, ma rimangono a disposizione Cedric Soares e Dalbert.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-2-1): 28 Cragno; 33 Srna, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Pellegrini; 18 Barella, 8 Cigarini, 20 Padoin; 21 Ionita, 10 Joao Pedro; 30 Pavoletti All. Maran

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 8 Vecino, 77 Brozovic; 16 Politano, 14 Nainggolan, 44 Perisic; 10 Lautaro Martinez. All. Spalletti



