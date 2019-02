Di Francesco esonerato?/ Roma ultime notizie: Monchi lo difende, ma l’allenatore è ancora a rischio

Per Eusebio Di Francesco il rischio di essere esonerato non è superato. Dopo la sconfitta umiliante di Firenze, la Roma è chiamata ad una prova di forza, anche perché l’ultima chiamata per l’allenatore potrebbe essere proprio la partita contro il Milan. Ve ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi: in caso di sconfitta nel posticipo di oggi, Di Francesco rischierebbe fortemente l’esonero. E in effetti non sta andando bene la partita finora per la Roma, che si trovava in svantaggio per la rete di Piatek nel primo tempo e ha trovato il pareggio con Zaniolo pochi secondi dopo l’inizio della ripresa. In società non avrebbero ancora preso in esame un eventuale piano per rimpiazzarlo in caso di insuccesso contro il Milan. Proprio per questo il Corriere dello Sport ritiene che non sia da escludere una clamorosa conferma di Di Francesco anche in caso di sconfitta. Monchi tra l’altro è il principale “sponsor” dell’allenatore.

ROMA, DI FRANCESCO ESONERATO? È ANCORA A RISCHIO

Più volte il direttore sportivo della Roma ha manifestato la sua fiducia nei confronti di Eusebio Di Francesco, anche quando l’esonero sembrava la soluzione più ovvia. Se dunque nella dirigenza c’è qualcuno che non ha intenzione di prendere un’altra strada, è facile immaginare che l’esonero di Di Francesco resti congelato. D’altra parte la pazienza del presidente James Pallotta si sta lentamente esaurendo, quindi se non arrivasse una svolta in termini di prestazioni e risultati, non rischierebbe il posto solo l’allenatore, ma anche il direttore sportivo, che si è fatto “garante” appunto del tecnico. Non mancano comunque le curiosità statistiche: il Milan ha già “esonerato” in passato un allenatore della Roma. Si tratta di Rudi Garcia. Era il gennaio 2016 quando il Milan allenato da Sinisa Mihajlovic fermò sull’1 a 1 la squadra giallorossa all’Olimpico. Questo risultato costò la panchina a Rudi Garcia, che fu sostituito con Luciano Spalletti, che – guarda caso – è ora a rischio esonero all’Inter.

