Diretta Arezzo Siena/ Streaming video e tv: scontro diretto per la vetta della classifica (Serie C)

Arezzo Siena, diretta dall’arbitro Ivan Robilotta, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Due vittorie essenziali, due 1-0 contro Pisa e Arzachena, che hanno riportato l’Arezzo a respirare area di alta classifica dopo aver raccolto solo un punto nei precedenti incontri con Lucchese e Pro Vercelli. Arezzo al momento terzo ad un solo punto dal Piacenza secondo e a due lunghezze dalla Pro Vercelli capolista: è indietro il Siena, a quattro punti dagli aretini ma capace di arrivare in serie positiva all’appuntamento di questa trasferta. Otto risultati utili consecutivi in campionato per i bianconeri, reduci da un rocambolesco 3-3 sul campo del Pontedera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Arezzo Siena non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO-SIENA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa schiereranno Pelagotti tra i pali e una difesa a tre con Burzigotti, Pelagatti e Pinto schierati dal primo minuto. I centrali di centrocampo saranno Serrotti, il ghanese Salifu e Foglia, mentre a Sala sarà affidata la fascia destra e a Luciani la fascia sinistra. In attacco spazio a Brunori al fianco di Cutolo. Risponderà il Siena con Contini tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Romagnoli, Russo, Rossi e Imperiale. I tre titolari a centrocampo saranno Vassallo, Gerli e Arrigoni, mentre Bulevardi si muoverà da trequartista alle spalle di Gliozzi (autore di una doppietta nell’ultima trasferta di Pontedera) e Fabbro, schierati dal primo minuto nel tandem offensivo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà l’Arezzo allenato da Alessandro Dal Canto partire col 3-5-2 come modulo, mentre il Siena di Michele Mignani risponderà con un 4-3-1-2. Pari a reti bianche nel match d’andata di questo campionato tra le due squadre, Arezzo vincente 2-0 nell’ultima sfida disputata in casa contro i bianconeri datata 14 aprile 2018, con rete della vittoria messa a segno da Cutolo in apertura di ripresa. Ultima vittoria del Siena ad Arezzo datata 3 aprile 2016, 0-1 con gol della vittoria di Portanova.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono l’Arezzo favorito per la conquista dei tre punti in casa contro il Siena. Vittoria interna quotata 2.15 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.05 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 3.35 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.15 da Eurobet, che propone a 1.60 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA