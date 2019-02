Diretta Casertana Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: pugliesi in un grande momento (Serie C)

Casertana Virtus Francavilla viene diretta dal signor Eduart Pashuku e, alle ore 16:30 di domenica 3 febbraio, si gioca per la ventiquattresima giornata del girone C in Serie C 2018-2019. I rossoblu aspirano a confermare la loro posizione nei playoff e sono in crescita: hanno perso a Catanzaro settimana scorsa, ma i calabresi sono una delle squadre migliori del girone e soprattutto dopo aver incassato tre gol la Casertana ha avuto un moto d’orgoglio e rischiato addirittura di pareggiare. Ritrovando il proprio pubblico, i falchetti sperano anche di tornare a vincere come avevano fatto nelle tre partite precedenti, buono il bilancio interno delle ultime gare con due vittorie e un pareggio. La Virtus Francavilla è una delle squadre che lottano per rientrare nella top ten, ed è in un momento splendido: la vittoria di misura contro la Sicula Leonzio è stata la terza consecutiva e la quarta in un raggio di sei partite tutte senza sconfitte, in più la porta è inviolata da 303 minuti e le ultime due trasferte sono trascorse senza incassare. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Casertana Virtus Francavilla; intanto possiamo dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni della sfida del Pinto.

La diretta tv di Casertana Virtus Francavilla non è disponibile, perchè le partite del campionato di Serie C (anche quelle in onda sulla televisione di stato) sono sul portale elevensports.it: gli abbonati al servizio – gratuito per chi rinnovasse dalla passata stagione – potranno dunque usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la diretta streaming video, eventualmente si potrà anche acquistare di volta in volta il singolo evento che comporta un costo fisso.

Raffaele Esposito perde Zito in Casertana Virtus Francavilla: al suo posto nel tridente offensivo potrebbe allora giocare Mancino, che si allargherà sulla corsia sinistra con la conferma di Castaldo (11 gol in campionato) come prima punta e Padovan schierato largo sulla destra. A centrocampo Vacca dovrebbe essere il regista designato, ai suoi lati agiranno De Marco e Romano in qualità di mezzali mentre la difesa sarà comandata da capitan Rainone, coadiuvato da Lorenzini al centro – a protezione del portiere Adamonis – con Meola e Blondett da terzini. La Virtus Francavilla di Bruno Trocini conferma gli undici che hanno vinto domenica scorsa: Nordi in porta, Marino e Caporale i centrali di una difesa completata da Pino e Nunzella, centrocampo a tre con il ruolo fondamentale dell’incursore Folorunsho, schierato sul centrodestra al fianco di Vrdoljak e con Pastore che invece sarà l’altro interno. Due i trequartisti che accompagneranno la prima punta Sarao: ancora una volta dovrebbe trattarsi di Partipilo e Zenuni.

Casertana Virtus Francavilla è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui il successo interno della squadra di casa ha un valore più basso (2,00 volte la puntata per il segno 1) rispetto alla vittoria esterna dei pugliesi, per la quale dovrete giocare il segno 2 e che vi farebbe guadagnare un valore pari a 3,85 volte quanto messo sul piatto. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, la vincita sarebbe invece di 3,10 volte la cifra investita.



