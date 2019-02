Diretta Crotone Livorno/ Streaming video DAZN: delicato scontro salvezza allo Scida (Serie B)

Crotone Livorno, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 febbraio 2019, allo stadio Ezio Scida della città calabrese per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Possiamo parlare senza ombra di dubbio di scontro salvezza per presentare Crotone Livorno, d’altronde la classifica parla molto chiaro in tal senso. I calabresi di Giovanni Stroppa si sono rilanciati con la bella vittoria sul campo del Foggia, ma restano pur sempre in una posizione molto critica a quota 17 punti in classifica, anche perché sul fondo la graduatoria del campionato cadetto è molto corta. Ad esempio, ecco proprio il Livorno di Roberto Breda che è un solo punto dietro al Crotone: quota 16 per i toscani, che in questo momento sarebbero retrocessi. Settimana scorsa i labronici hanno pareggiato con il Pescara, risultato comunque positivo ma piccolo tassello in una corsa che si annuncia lunga e difficile. Oggi vivremo un vero scontro diretto, dunque la posta in palio allo Scida si annuncia più pesante che mai…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Crotone Livorno in diretta tv non sarà disponibile, ma d’altronde questa non è certo una novità per le partite del campionato cadetto in questa stagione. L’appuntamento con il match dello Scida è dunque in diretta streaming video sulla piattaforma Dazn, che detiene i diritti della Serie B e che trasmette tutte le partite, mentre in tv si può seguire solo una partita su nove in chiaro su Rai Sport.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE LIVORNO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Crotone Livorno, Giovanni Stroppa dovrebbe dare fiducia agli undici titolari di Foggia. Dunque modulo 3-5-2 con Cordaz fra i pali, protetto da Vaisanen, Golemic e Spolli, mentre in cabina di regia ecco Zanellato affiancato dalle mezzali Rohden e Barberis. I due esterni saranno Sampirisi a destra e Firenze a sinistra, quest’ultimo naturalmente con caratteristiche ben più offensive e dunque punto d’appoggio per la coppia d’attacco che dovrebbe vedere in campo Machach e Simy. Roberto Breda dovrebbe invece schierare il Livorno con il 3-4-1-2: Mazzoni in porta, davanti a lui la difesa a tre con Gonnelli, Bogdan e Di Gennaro. In mediana la coppia formata da Agazzi e Luci, con Fazzi a destra e Valiani a sinistra per completare il centrocampo, mentre Diamanti agirà da trequartista in appoggio al tandem d’attacco che dovrebbe essere formato da Giannetti e Murilo.

PRONOSTICI E QUOTE

Il pronostico di Crotone Livorno ci dice infine che sarà sicuramente favorita la squadra calabrese padrona di casa. L’agenzia Snai quota infatti a 1,87 il segno 1, mentre poi si sale già a quota 3,20 in caso di pareggio e dunque di segno X. Infine, una vittoria esterna del Livorno (identificata dal segno 2) varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nei labronici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA