Diretta Manchester City Arsenal/ Streaming video e tv: Guardiola-Emery, duello spagnolo (Premier League)

Manchester City Arsenal, in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester alle ore 17.30 italiane (16.30 locali) di oggi pomeriggio, domenica 3 febbraio 2019, sarà sicuramente il piatto forte della venticinquesima giornata di Premier League, il massimo campionato inglese che torna in campo subito dopo un turno infrasettimanale. Saranno naturalmente molti i motivi d’interesse per Manchester City Arsenal: ad esempio la sfida tutta spagnola tra Pep Guardiola e Unai Emery in panchina o la voglia di rivalsa dei Gunners dopo avere perso per 0-2 in casa all’andata. Per l’Arsenal però sarà importante soprattutto fare punti perché la lotta per il quarto posto si annuncia durissima, con Chelsea e Manchester United a contendere all’Arsenal l’ultimo posto utile per la prossima Champions League. D’altro canto il Manchester City è reduce da una sconfitta a Newcastle nell’infrasettimanale e ora è cinque punti dietro la capolista Liverpool: posizione delicata per i Citizens che l’anno scorso erano stati dominatori del campionato e adesso devono rincorrere gli scatenati Reds.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Manchester City Arsenal in diretta tv sarà disponibile naturalmente sui canali di Sky, che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione della Premier League in Italia. Per la precisione, tifosi e appassionati potranno sintonizzarsi su Sky Sport Uno (numero 201) oppure Sky Sport Football (203), tenendo presente naturalmente anche la possibilità della diretta streaming video tramite Sky Go se impossibilitati a mettersi davanti a un televisore all’ora della partita.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Proviamo ora ad analizzare le probabili formazioni di Manchester City Arsenal. Pep Guardiola ha assenti il portiere Bravo e capitan Kompany, in difesa dunque ci attendiamo la linea a quattro con Walker, Stones, Otamendi e Danilo davanti all’estremo difensore Ederson. Da centrocampo in su c’è più possibilità di scelta: in mediana ipotizziamo Fernandinho affiancato da David Silva e Bernardo Silva, pur tenendo presente che ci sono anche Gundogan e De Bruyne, nel tridente d’attacco invece potremmo vedere Sterling e Sané ai fianchi della prima punta Aguero, con Gabriel Jesus naturalmente prima alternativa. Quanto ad assenti comunque “vince” (si fa per dire) l’Arsenal di Unai Emery, che deve rinunciare a Bellerin, Holding, Mkhitaryan e Welbeck. Disegniamo dunque un 4-3-1-2 con Leno in porta; davanti a lui Lichtsteiner terzino destro, Kolasinac a sinistra e i due centrali Mustafi e Monreal. A centrocampo il terzetto con Torreira, Guendouzi e uno fra Xhaka ed Elneny; possibile ballottaggio anche sulla trequarti fra Ozil e Ramsey in appoggio al tandem d’attacco formato da Aubameyang e Lacazette.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Manchester City Arsenal secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno 1 è proposto ad appena 1,28 volte la posta in palio, decisamente più alte sono invece le quotazioni per gli altri due segni. In caso di pareggio e dunque di segno X si arriverà infatti a quota 6,00, mentre il segno 2 per un colpaccio dell’Arsenal vi ripagherebbe ben 8,75 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA